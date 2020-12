Die Corona-Zahlen in Deutschland sind unverändert hoch

Am Sonntag haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder auf dem Corona-Gipfel einen zweiten harten Lockdown ab Mittwoch, dem 16. Dezember, beschlossen

Nun ist es an den Bundesländern die Beschlüsse in neue Regeln zu übersetzen

In Bayern kommt das Kabinett von MP Söder am Montag zusammen - der Landtag dann am Dienstag

Deutschland geht am 16. Dezember in den geht amin den Lockdown . Das wurde beim Treffen von Bund und Ländern am Sonntag beschlossen. An den Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern ist es nun, den gemeinsam beschlossenen Rahmen in den Tagen bis Mittwoch regional auszugestalten.

Nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels - Die neuen Corona-Regeln in Bayern

Schulen und Kitas: In Bayern werden von Mittwoch, 16. Dezember, an alle Schulen und Kitas geschlossen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag nach telefonischen Beratungen von Bund und Ländern als „klare Regelung“ an. Es werde dann Distanzunterricht und zudem Notbetreuungs-Möglichkeiten geben, und Eltern sollten bezahlten Urlaub nehmen können.

Handel: Das bayerische Kabinett will den ab Mittwoch geplanten harten Lockdown mit breiten Geschäftsschließungen in einer vorgezogenen Sitzung an diesem Montag formal beschließen. Am Dienstag soll dann der Landtag darüber beraten und abstimmen. Das verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen in München.

Ausgangsbeschränkungen: Zudem kündigte Söder strikte nächtliche Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern an. Bislang habe man eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr in Hotspots mit einer Inzidenz von über 200 umgesetzt - da der Freistaat nun aber insgesamt über diesem Wert liege, werde man das jetzt „für ganz Bayern machen“, sagte Söder. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist dann nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt.





Triftige Gründe, um sich draußen aufzuhalten

Wer sich also in dem genannten Zeitraum noch außerhalb der Wohnung aufhalten will, braucht dafür triftige Gründe. Als solche führt die Landesregierung des Nachbarbundeslandes Baden-Württemberg beispielsweise an:

Ausübung beruflicher Tätigkeiten einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen.

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen.

Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.

Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Der Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und beruflichen sowie dienstlichen Bildungsangeboten.

Der Besuch von Veranstaltungen des Studienbetriebs.

Besuch von religiösen Veranstaltungen.

Besuch von privaten Feiern in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember.

Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen.

Bayern will den Lockdown „maximal umsetzen“

Den von Bund und Länder vereinbarten harten Lockdown ab 16. Dezember in ganz Deutschland nannte Söder alternativlos. „Corona ist eine Katastrophe, die unser Leben mehr betrifft als jede Krise, die wir in den letzten 50 Jahren zuvor hatten“, sagte er. „Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland schnell das Sorgenkind in ganz Europa. Deswegen mussten und müssen wir handeln.“ Die Lage bei den Neuinfektionen sei außer Kontrolle geraten, daher müsse die Politik konsequent handeln. Daher laute das Motto ganz oder gar nicht.

Bayern werde die von Bund und Länder beschlossenen Maßnahmen „maximal umsetzen“, sagte Söder. Der bisherige Teil-Lockdown habe eine Wirkung gehabt, letztlich habe die Medizin nicht ausgereicht. Man dürfe nicht aus Bequemlichkeit vor notwendiger Konsequenz zurückschrecken.

Corona in Bayern: Freistaat bei der Inzidenz über 200

Bayern hat den Inzidenz-Schwellenwert von 200 überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag 200,2 neue Infektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Mehr als 3800 Neuinfektionen hatte es demnach im Freistaat von Samstag auf Sonntag gegeben. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, wurde binnen 24 Stunden bayernweit mit 36 angegeben.

Corona in Baden-Württemberg: So will Kretschmann die Beschlüsse umsetzen