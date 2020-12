Aktuell gelten in BW über die Festtage Sonderregeln

Ob die geplanten Lockerungen an Weihnachten aufrechterhalten werden, ist noch unklar. Das gilt momentan:

Heiligabend. Zum Ende des nervenaufreibenden Bald ist es soweit, noch 13 Tage bis. Zum Ende des nervenaufreibenden Corona-Krisenjahres 2020 sehen viele die Festtage als mentalen Rettungsanker. Gemütlich mit der Familie zusammensitzen, einen saftigen Braten verspeisen und dazu ein Glas Rotwein trinken: So stellen sich zahlreiche Deutsche Weihnachten vor.

Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten legten Ende November Sonderregeln für Weihnachten und Silvester fest. Doch weil die Infektionszahlen weiter steigen und steigen, nehmen immer mehr Bundesländer die vereinbarten Lockerungen zurück: Berlin und Niedersachsen haben die Ausnahmen bereits gestrichen, auch Thüringen will auf die Bremse treten. Beim nächsten Die Politik möchte diesem Wunsch eigentlich auch nachkommen. Bundeskanzlerinund die Ministerpräsidenten legten Ende November Sonderregeln für Weihnachten und Silvester fest. Doch weil die Infektionszahlen weiter steigen und steigen, nehmen immer mehr Bundesländer die vereinbarten Lockerungen zurück: Berlin und Niedersachsen haben die Ausnahmen bereits gestrichen, auch Thüringen will auf die Bremse treten. Beim nächsten Corona-Gipfel am Sonntag könnten weitere Bundesländer nachziehen – auch Baden-Württemberg.

Weihnachten 2020: So viele Personen dürfen in BW zusammenkommen

Die Landesregierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat in einer Sondersitzung am Freitag bereits einen harten Lockdown nach Weihnachten beschlossen. Was an den Festtagen passiert, ist noch unklar – vielleicht gibt es schon am heutigen Freitag eine Änderung. Aktuell gilt: In der Zeit vom 23. bis zum 27. Dezember dürfen im Ländle aktuell maximal zehn Personen zusammenkommen; die Anzahl der Haushalte ist in dieser Zeit nicht geregelt. Kinder der beteiligten Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind erneut ausgenommen. Zu Silvester und Neujahr gelten aber wieder die Beschränkungen aus dem restlichen Dezember.

Das gilt für Hotel-Übernachtungen in BW

Aktuell erlaubt Baden-Württemberg über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche. Tourismusminister Guido Wolf (CDU) nannte die Hotelöffnung für Familien über die Festtage richtig. „Aus meiner Sicht sind separate Übernachtungen in Hotels sicherer als Übernachtungen mit mehreren Personen in möglicherweise beengten Räumlichkeiten“, betonte er. Angehörige, die Übernachtungen zu Weihnachten planen, sollten sich genau erkundigen, denn womöglich werden nicht alle Hoteliers nur für vier Tage öffnen. Allerdings bleibt auch in diesem Fall abzuwarten, ob die Sonderregel nach dem Corona-Gipfel Bestand hat.

Was beim Reisen über Weihnachten zu beachten ist

Wichtig vorab: Es gibt kein Reiseverbot. Urlauber müssen mit möglichen Einschränkungen am Reiseziel und bei der Rückkehr nach Deutschland in Kauf nehmen. Das Robert-Koch-Institut stuft beliebte Winterurlaubsländer wie Österreich, Schweiz und Italien als Risikogebiete ein. Einen Gesamtüberblick gibt es in dieser Liste.

Für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten gelten in Baden-Württemberg weder Einreiseverbote noch Quarantänepflicht. Jedoch gibt es in Corona-Hotpots schärfere Regeln. In Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – wie etwa im Stadtkreis Ulm – wird es nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Darauf hat sich die Landesregierung verständigt.

Was Reisende beachten müssen, wenn sie nach BW zurückkehren

Wer aus einem außerdeutschen Risikogebiet nach Baden-Württemberg zurückkommt, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben und eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen, die an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt wird. Nach fünf Tagen können sich Betroffene freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Gesundheitsämter können solche Tests auch anordnen. Erst mit einem negativen Testergebnis ist die Quarantäne-Pflicht vorbei.

Was passiert, wenn Reisende gegen die Regeln verstoßen?