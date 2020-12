Regeln statt. Kontaktbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperre und Co. Diese Vorschriften gelten. Ho ho ho, es weihnachtet sehr – oder besser gesagt: Es coronachtet sehr! Denn das Weihnachtsfest findet in diesem Jahr nur unter bestimmtennächtlicheund Co. Diese Vorschriften gelten.

Weihnachten im Corona-Himmel: Für die Feiertage gelten gewisse Lockerungen im Lockdown: Familien müssen größtenteils getrennt feiern, Freunde können nur beschränkt zusammenkommen. Doch gibt es einen kleinen Lichtblick im düsteren Corona-Himmel: Für die Feiertage gelten gewisse Lockerungen und Ausnahmen. Damit ihr besinnlich und regelkonform feiern könnt, haben wir euch die Antworten auf die folgenden Fragen zusammengefasst:

Wie viele Leute dürfen sich treffen?

Darf ich an Weihnachten meine Familie besuchen?

Darf ich an Weihnachten nach 20 Uhr nach Hause fahren?

Wann muss ich Weihnachten zuhause sein?

Darf ich Weihnachten mit Freunden feiern?

Darf ich an Weihnachten ins Hotel?

Kann man noch Weihnachtsbäume kaufen?

Darf ich an Weihnachten in ein anderes Bundesland fahren?

Darf man an Weihnachten essen gehen?

Darf man an Weihnachten Essen zum Liefern bestellen?

Darf man an Weihnachten in die Kirche?

Wann ist Weihnachten?

Welche Regeln gelten an Silvester? Gibt es an Silvester Ausgangssperren?

Welche Regeln gelten generell in Baden-Württemberg?

Weihnachten in Baden-Württemberg trotz Corona – Das ist erlaubt

Wie viele Leute dürfen sich treffen?

In Baden-Württemberg gelten über die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 26. Dezember Lockerungen von den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. So soll laut Angaben des Landes Baden-Württemberg sichergestellt werden, dass niemand an Weihnachten alleine sein muss.

Konkret bedeutet dies nach Angaben des Landes Baden-Württemberg – Der engste Familienkreis bedeutet:

Angehörige desselben Haushaltes

Ehegatten

Unverheiratete Lebenspartnerinnen und Lebenspartner

Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren Haushaltsangehörigen

Kinder bis 14 Jahre zählen nicht zur Gesamtpersonenzahl hinzu

An Weihnachten dürfen sich mehr als zwei Haushalte treffen. Ansonsten dürfen sich maximal zwei Haushalte treffen.

An Weihnachten dürfen vier Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, eingeladen werden. Das gilt auch, wenn im eigenen Haushalt bereits fünf oder mehr Personen leben. In Härtefällen darf sogar eine der vier Personen eine Person sein, die nicht aus dem engsten Familienkreis stammt. Das ist dann erlaubt, wenn diese Person Weihnachten sonst alleine verbringen müsste.

Darf ich an Weihnachten nach 20 Uhr nach Hause fahren? Wann muss ich Weihnachten zuhause sein?

An Weihnachten darf man auch zwischen 20 Uhr und 5 Uhr unterwegs sein. Die An- und Abreise während der Feiertage zu Verwandten ist also nicht an die Ausgangsbeschränkungen gebunden.

Darf ich Weihnachten mit Freunden feiern?

Ja. Feiert man Weihnachten mit Freunden, so gelten aber andere Regeln: Für Weihnachtsfeiern mit Freunden und Bekannten dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder bis 14 zählen nicht in die Berechnung.

Darf ich an Weihnachten ins Hotel?

Ja. Zum Zweck der Familienbesuche zählen Hotelübernachtungen an Weihnachten als „privater Härtefall“.

Kann man noch Weihnachtsbäume kaufen?

Ja. Weihnachtsbäume dürfen an der frischen Luft noch verkauft werden – nicht aber in geschlossenen Läden.

Darf ich an Weihnachten Reisen? Darf ich an Weihnachten in ein anderes Bundesland fahren?

Ja. Grundsätzlich sollte auf nicht notwendige Reisen und Besuche aber so gut wie möglich verzichtet werden, appelliert die Bundesregierung.

Darf man an Weihnachten essen gehen?

Nein. Die Gastronomie bleibt auch an Weihnachten geschlossen.

Darf man an Weihnachten essen zum Liefern bestellen?

Ja, das ist möglich. Gastronomiebetriebe dürfen ihre Gerichte auch an Weihnachten zum Abholen und Liefern anbieten. Nach 20 Uhr darf Essen aber nicht mehr abgeholt werden. Ab da greift wieder die Ausgangssperre. Die Ausnahmen der Ausgangssperre an Weihnachten bezieht sich lediglich auf die An- und Abreise zu Verwandten.

Darf man an Weihnachten in die Kirche?

Ja. Nach Angaben des Kultusministeriums ist der Besuch von Veranstaltungen zu Religionsausübungen ein triftiger Grund, die Wohnung zu verlassen. Aber es gilt die Maskenpflicht - Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Zudem ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung erlaubt. Das ist nötig, um die Besucherzahl an die räumlichen Kapazitäten anzupassen. Der Gemeindegesang ist in geschlossenen Räumen verboten. Außerdem muss der Mindestabstand eingehalten werden.

Wann ist Weihnachten?

Unabhängig von Corona ist Weihnachten, wie jedes Jahr, am 25. und 26. Dezember. Der 24. Dezember wird als Heiligabend bezeichnet, also der Vorabend vor dem Weihnachtsfest. In der Antike wurde der Tag offiziell mit Sonnenuntergang begonnen.

Der 25. Dezember ist demnach der erste Weihnachtsfeiertag und der 26. Dezember der zweite Weihnachtsfeiertag. An diesen Tagen wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert.

Aber: Es gibt auch Christen, die Weihnachten am 6. bzw. am 7. Januar feiern. Dieser Termin kam zustande, da der liturgische Kalender mancher Kirchen (zum Beispiel der Orthodoxen) sich am julianischen Kalender orientiert.

Welche Regeln gelten an Silvester? Gibt es an Silvester Ausgangssperren?

Gelten an Silvester dieselben Ausnahmen wie an Weihnachten? Nein. An Silvester gelten die allgemeinen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Außerdem gibt es in diesem Jahr besondere Böller- und Feuerwerk-Regeln

Welche Regeln gelten generell in Baden-Württemberg?