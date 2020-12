Für Weihnachten und Silvester gelten in den meisten Bundesländern Ausnahmen von den Corona Regeln.

Das ist in Baden-Württemberg trotz Ausgangssperre noch erlaubt.

Diese Regeln gelten während des Lockdowns in Bayern.

Was ist über Weihnachten erlaubt?

Corona Regeln Silvester 2020: Um diese Maßnahmen geht es

Was darf man an Silvester machen? Am Corona-Gipfel am 13.12 wurden neue, teilweise bundesweit geltende Regeln beschlossen, um das Infektionsgeschehen in Deutschland signifikant einzudämmen. Welche Regeln gelten zur Neujahrsfeier?

Corona Silvester 2020: Darf man Silvester feiern?

Bund und Länder haben die Kontaktbeschränkungen im Dezember nochmals verschärft. Wir beantworten folgende Fragen:

Mit wie vielen Leuten darf man sich treffen?

Darf man an Silvester Feuerwerk machen?

Darf man an Silvester böllern?

Kann man Feuerwerke kaufen?

Gibt es an Silvester Ausgangsbeschränkungen?

Gibt es in BW Ausnahmen an Silvester?

Gibt es in Bayern Ausnahmen an Silvester?

Dürfen Restaurants, Bars und Clubs zu Silvester öffnen?

Darf man an Silvester Essen bestellen?

Silvester 2020: Mit wie vielen Leuten darf man sich treffen?

Silvester die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich also maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht in die Berechnung. Bundesweit gelten andie allgemeinen. Es dürfen sich also maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht in die Berechnung. Es ist generell verboten, sich zu versammeln.

Darf man an Silvester Feuerwerk machen?

Auf Feuerwerk soll an Silvester verzichtet werden. Auf belebten Plätzen und Straßen ist Pyrotechnik komplett verboten. Das gilt auch für Feuerwerke, die öffentlich veranstaltet werden. Wo genau kein Feuerwerk abgeschossen werden darf, bestimmten die Städte.

Darf man an Silvester böllern? Und kann man Feuerwerk kaufen?

Böller gelten dieselben Regeln wie für Feuerwerke. Nach Angaben der Bundesregierung ist der Fürgelten dieselben Regeln wie fürNach Angaben der Bundesregierung ist der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester generell verboten

Gibt es an Silvester Ausgangsbeschränkungen?

Die Regeln zur Ausgangsbeschränkung sind in den einzelnen Bundesländern je nach Infektionsgeschehen unterschiedlich geregelt.

Gibt es in BW Ausnahmen an Silvester?

Ausgangsbeschränkungen. In Baden-Württemberg gelten keine Ausnahmen über Silvester. Insofern sind dort am 31.12. nur Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Auch gibt es keine Ausnahme von den

Gibt es in Bayern Ausnahmen an Silvester?

Bayern gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen auch an Silvester. Das heißt: 5 Personen, zwei Haushalte. Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahren. Außerdem sind die nächtliche Ausgangssperre, so gilt diese auch an Silvester. Konkret bedeutet dies: An Orten mit nächtlicher Ausgangssperre darf man nach 21 Uhr die Wohnung nicht mehr verlassen. Befindet man sich in der Wohnung von Freunden oder Verwandten, muss man nach 21 Uhr dort übernachten. Wer sich in Bayern generell nicht an die geltenden Corona-Regeln hält, Ingelten die allgemeinenauch an. Das heißt: 5 Personen, zwei Haushalte. Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahren. Außerdem sind die Corona-Regeln der jeweiligen Region zu beachten. Gibt es aufgrund der hohen Infektionszahlen eine, so gilt diese auch an. Konkret bedeutet dies: An Orten mit nächtlicher Ausgangssperre darf man nach 21 Uhr die Wohnung nicht mehr verlassen. Befindet man sich in der Wohnung von Freunden oder Verwandten, muss man nach 21 Uhr dort übernachten. Wer sich in Bayern generell nicht an die geltendenhält, dem drohen hohe Bußgelder.

Dürfen Restaurants, Bars und Clubs zu Silvester öffnen?

Gastronomie jedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht öffnen. Restaurants, Bars und Clubs bis dahin nicht öffnen. Nein. Seit dem 2. November ist diejedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem erstenim Frühjahr nicht öffnen. Nun ist der Lockdown bis zum 10. Januar verlängert worden. Insofern dürfenbis dahin nicht öffnen.

Darf man an Silvester Essen bestellen?

Gastronomiebetriebe keine Gäste empfangen dürfen, so dürfen sie Ja. Auch wennkeine Gäste empfangen dürfen, so dürfen sie Essen zum Abholen und Liefern anbieten. Aber Achtung: In Regionen mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen kann ab der jeweilig festgelegten Uhrzeit kein Essen mehr abgeholt werden. In dem Fall ist auf eine Lieferung zurückzugreifen.

Corona Weihnachten: Was ist erlaubt?