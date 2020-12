Mit dem Beschluss des Lockdown haben Bund und Länder auch ein Verbot des Verkaufs von Feuerwerk beschlossen.

Discounter wie Aldi, Lidl und Norma haben dennoch in ihren Prospekten für Feuerwerk geworben.

In Baden-Württemberg und Bayern gelten strenge Regeln an Silvester.

Welche Regeln gelten zum Feuerwerk in BW?

Darf man an Silvester böllern? Ist Feuerwerk erlaubt oder nicht? Es wird stiller sein an diesem Silvester - zumindest wenn es nach der Landesregierung in Baden-Württemberg geht. Einige Städte verbieten sogar das böllern auf Privatgrundstücken.

Baden-Württemberg nicht geben. Die Corona Regeln an Silvester sind also relativ streng. Auch das Zünden von Feuerwerk im öffentlichen Raum ist generell untersagt. Erlaubt ist lediglich sogenanntes Kinderfeuerwerk, also Knallerbsen oder Wunderkerzen. Zusätzlich gelten auch an Silvester die nächtlichen eigenen Garten oder eine Terrasse hat, darf aber theoretisch dort Feuerwerk abbrennen. Doch einige Städte wollen auch auf Privatgrundstücken Feuerwerk untersagen. Ausnahmen von den Corona-Regeln wie zuletzt an Weihnachten wird es an Silvester innicht geben. Diesind also relativ streng. Auch das Zünden von Feuerwerk im öffentlichen Raum ist generell untersagt. Erlaubt ist lediglich sogenanntes, also Knallerbsen oder Wunderkerzen. Zusätzlich gelten auch an Silvester die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen . Man darf die Wohnung also nach 20 Uhr nur aus triftigen Gründen verlassen - Böllern zählt ausdrücklich nicht dazu. Auch das Glas Sekt mit den Nachbarn auf der Straße ist verboten, denn der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist nicht gestattet. Wer einenoder eine Terrasse hat, darf aber theoretisch dort Feuerwerk abbrennen. Doch einige Städte wollen auch aufFeuerwerk untersagen.

Diese Regeln an Silvester für Feuerwerk in Städten in Baden-Württemberg

Stuttgart: Die Landeshauptstadt weist ausdrücklich daraufhin, dass das Abbrennen von Pyrotechnik – wie Böller oder Feuerwerksraketen – auf Straßen, Plätzen oder in Parks nicht erlaubt ist. „Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, sich im Sinne des Gemeinwohls daran zu halten“, sagte Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport. Explizit untersagt ist privates Feuerwerk rund um den zentralen Schlossplatz.

Freiburg: Die Stadt Freiburg erinnert ihre Bürger ebenfalls an das landesweite Verbot von Feuerwerk im öffentlichen Raum. Explizit weist Freiburg auch nochmal auf die Ausgangsbeschränkungen hin und kündigt an, dass diese durch den kommunalen Vollzugsdienst und die Polizei kontrolliert würden.

Mannheim und Heidelberg: Die beiden Städte appellieren an die Bürger, auf Feuerwerk zu verzichten. Wie in ganz Baden-Württemberg ist auch hier das Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen Raum verboten. Die Polizei kündigte verschärfte Kontrollen an.

Heilbronn: Das Polizeipräsidium Heilbronn pocht auf die Einhaltung der landesweit geltenden Regeln an Silvester. „Für mögliche Lockerungen an Silvester gibt es leider keinen Spielraum“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Für Feuerwerk gilt auch hier: Selbst wer noch Restbestände hat darf sie nicht im öffentlichen Raum - also auf der Straße oder dem Gehweg zünden. Ein kleines Feuerwerk im Garten ist aber theoretisch erlaubt.

Tübingen: Anders als andere Städte verbietet Tübingen in manchen Teilen der Stadt das Feuerwerk auch im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Wie schon in den vergangenen Jahren gilt ein striktes Feuerwerksverbot in der historischen Altstadt.

Konstanz: Feuerwerk ist in der Altstadt, in Stadelhofen und in der Umgebung vom Konzi auch in Konstanz streng verboten. Das gilt ausdrücklich auch für Privatgrundstücke. Eine Erweiterung dieser Zonen wird diskutiert.

Ulm: In Ulm gelten keine besonderen Verschärfungen der Regeln für Baden-Württemberg. Die Polizei hat angekündigt das Stadtgebiet verschärft zu überwachen.

Böllerverkaufsverbot hält Feinstaubbelastung niedrig

Keine Raketen an Silvester, dafür gute Luft - so lässt sich eine Prognose der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg von Montag zusammenfassen. Die Karlsruher Behörde rechnet damit, dass die Feinstaubwerte wegen des Verkaufsverbots für Böller in der Nacht auf Neujahr nicht wie in den Vorjahren ansteigen werden - selbst wenn „vereinzelt Restbestände genutzt werden“. In den vergangenen Jahren waren die Feinstaubwerte meist kurz nach Mitternacht nach oben geschnellt, da der Rauch von gezündeten Böllern und Raketen größtenteils aus Feinstaub besteht.

