Viele Menschen sind wegen der hohen Corona-Fallzahlen und der vielen Menschen, die täglich an oder mit Corona, beziehungsweise Covid-19 sterben in Sorge und fragen sich: Kann ich das Risiko eingehen, und Verwandte besuchen? Vor allem, wenn sie zur Risikogruppe gehören - also entweder Älter sind oder Vorerkrankungen haben? Kurz: Ist es für mich und meine Verwandten sicher, wen ich sie an Weihnachten besuche?

Schutz der Verwandten vor Corona-Infektion an Weihnachten

Etwas Sicherheit schaffen bekanntlich neben

der Einhaltung der Hygiene-Regeln,

dem Vermeiden von Kontakten und

einer vorherigen freiwillige Selbst-Quarantäne

vor allem Tests und Schnelltests auf eine Corona-Infektion.

Land Baden-Württemberg bietet Gratis-Coronatests zu Weihnachten

Weihnachtsaktion für mehr Sicherheit über die Festtage an: Das Deswegen kündigt das Land Baden-Württemberg jetzt einefür mehr Sicherheit über die Festtage an: Das Ministerium für Soziales und Integration stellt am 23.12.2020 und am 24.12.2020 rund 80.000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus (SARS-CoV-2) an. Die Tests gibt es an rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Tests stammen aus der Notreserve des Landes.

Die Notfallreserve soll schnell, gezielt und unbürokratisch durch Verbände wie den Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe oder den Malteser Hilfsdienst verteilt werden.

Die Liste der Teststationen: Hier wird kostenlos vor Weihnachten auf Corona getestet

Die Tests finden in 120 Städten in Testzentren statt. Eine komplette Liste der Teststationen findet Ihr als Download ganz unten am Ende des Textes. Getestet wird unter anderem in

Aalen

Biberach

Blaubeuren

Erbach

Esslingen

Friedrichshafen

Geislingen

Göppingen

Heidenheim

Heilbronn

Karlsruhe

Laupheim

Leutkirch

Metzingen

Neresheim

Ravensburg

Reutlingen

Schwäbisch Gmünd

Stuttgart

Tübingen

Überlingen

Wangen

Weingarten

Das ist das Ziel der Corona-Test-Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“

„Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest einsam und alleine verbringen muss“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstagabend in Stuttgart.

Ziel der Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ ist es, ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen. Zudem soll die Bevölkerung für den Schutz besonders gefährdeter Gruppen vor dem Coronavirus sensibilisiert werden. Das Angebot richtet sich somit in erster Linie an Angehörige von Risikogruppen wie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen.

Corona-Schnelltest soll Sicherheit zum Weihnachtsfest geben

Die Aktion soll der Mitteilung zufolge Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit bei der Frage bieten, ob sie einen Weihnachtsbesuch in den Stunden nach dem Schnelltest bei ihren besonders gefährdeten Angehörigen machen können. Mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs kann der Schnelltest innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft über eine aktuelle Infizierung geben.

Keine Bescheinigung über negatives Testergebnis - Bei Positiv-Test in Quarantäne

Es handelt sich bei dieser Aktion ausdrücklich nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung. Auch wird keine schriftliche Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ausgestellt. Bei positivem Ergebnis erhalten getestete Personen eine Bescheinigung, verbunden mit der dringenden Aufforderung, sich unverzüglich selbst in Quarantäne zu begeben und einen PCR-Test durchführen zu lassen.

So sicher ist das Ergebnis des Schnelltest

Ist das Testergebnis negativ, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit keine Infektion vor; die Aussagekraft hierfür liegt bei ca. 90 bis 95 Prozent. Wichtig ist, dass die Tests keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Auch bei einem negativen Testergebnis gilt also in jedem Fall weiterhin unbedingt die AHA-Formel:

Abstand halten,

Hygiene beachten und

Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen.

Was geschieht bei positivem Test?

Wer positiv getestet wird, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Coronavirus-Träger und damit gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken. Des Weiteren sollte zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test beispielsweise in einer Fieberambulanz oder einer dafür ausgewiesenen Teststelle durchgeführt werden.