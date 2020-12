„Wo bekomme ich einen?“, so die Frage, die sich in Corona -Verdachtsfällen oftmals stellt, wenn man die mehrtägigebei PCR-Tests abkürzen will oder vielleicht gar keinen PCR erhält, da man keine Kontaktperson ersten Grades ist. Im Gegensatz zum umständlichenliegt das Ergebnis nicht erst nach drei Werktagen vor, sondern nach einer längeren Kaffeepause oder einem Spaziergang. Dieführt eine Liste mit Testzentren und Schwerpunktpraxen , in der auch Schnelltest-Anlaufstellen für Privatpatienten und Selbstzahler genannt sind. Außerdem bieten teilweise auch Organisationen wie das Rote Kreuz einen kostenlosen Antigen-Schnelltest vor Weihnachten an – etwa im Kreis Göppingen. Laut Medizinern kann ein Schnelltest Sicherheit für Heiligabend mit den Großeltern geben, wenn er am 23. oder 24. Dezember gemacht wird. Dabei handle es sich aber um einedie etwa 24 Stunden lang verlässlich sei, heißt es.