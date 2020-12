Bundesweit haben sich, laut Robert Koch Institut (RKI), mindestens 13.604 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Am Mittwoch haben Bund und Länder eine Verlängerung des Lockdown und Regeln für Weihnachten und Silvester beschlossen.

Passau weist mit über 540 die höchste Inzidenz in Deutschland laut RKI auf.

So ist die Lage am Dienstag in Stadt und Landkreis Passau bei Neuinfektionen und Fallzahlen .

Die Corona-Regeln in Passau wurden massiv verschärft.

Corona Zahlen Passau: Aktuelle Fallzahlen des RKI

Robert Koch Institut (RKI) meldet die Zahlen für Passau in einem LGL. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 1.12., 0:00 Uhr): Dasmeldet die Zahlen für Passau in einem Dashboard . Diese unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 1.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 1205

Zahl der Neuinfektionen: 13

7-Tage-Inzidenz: 549,2

Zahl der Toten: 22 (+1)

Mit einer Inzidenz von 549,2weist die Stadt Passau die höchste Inzidenz in Deutschland auf. Der Landkreis Hildburghausen, der in der vergangenen Woche die höchste Inzidenz hatte, liegt mit 519 knapp unter dem Wert von Passau.

Video 11 169 Fälle: Corona-Neuinfektionen über Vorwochenwert Mehr zum Video

Corona Zahlen Landkreis Passau: Aktuelle Fallzahlen und Inzidenz

Auch die Inzidenz im Landkreis Passau steigen an. Diese Zahlen meldet das RKI (Stand 1.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 3942

Zahl der Neuinfektionen: 17

7-Tage-Inzidenz: 344,7

Zahl der Toten: 51

Passau leuchtet rot auf der Karte des RKI.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Mit einer Inzidenz von über 300 gilt nun auch der Landkreis Passau als Corona-Hotspot. Laut der neuen Corona-Verordnung in Bayern werden auch dort Ausgangsbeschränkungen erlassen werden. Außerdem ist mit Einschränkungen beim Schulbetrieb zu rechnen.

Neue Corona Regeln Passau: Ausgangsbeschränkungen und Alkoholverbot

Seit Samstag gelten in Passau angesichts der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Maßnahmen sollen zunächst eine Woche dauern, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Freitag angekündigt hatte.

Diese Regeln gelten:

Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen.

Außerdem gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Die Stadt verordnet Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen sieben bis elf - mit Ausnahme von Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen.

Video Strenge Ausgangsbeschränkungen in Passau haben begonnen Mehr zum Video

Corona Passau: Bürger halten sich an Ausgangsbeschränkungen

Die Geschäfte im niederbayerischen Passau waren am Samstag zwar geöffnet, dennoch blieb es am ersten Adventswochenende in der Innenstadt vergleichsweise ruhig. Seit Samstag gelten in der 52 000-Einwohner-Stadt strenge Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Weihnachtstrubel fiel somit aus. Die Maßnahmen sollen vorerst eine Woche dauern, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Freitag mitgeteilt hatte.

Die Innenstadt von Passau ist relativ leer am Wochenende.

© Foto: Lino Mirgeler/DPA

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Die Bilanz fiel am Sonntag positiv aus. Die Menschen hielten sich an die Vorgaben, sagte ein Sprecher.

Corona Test Passau: Hier kann man sich testen lassen

Der Landkreis Passau hat ein Testzentrum in der Haitzinger Straße eingerichtet. Dort kann man sich Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr testen lassen.

Des Weiteren gibt es tageweise Teststationen in Wegscheid (freitags) und Neuhaus (donnerstags). Diese Stationen sind allerdings nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Grundsätzlich wird man nur mit Termin getestet. Die Anmeldung findet online statt. Testen lassen können sich:

Bürger mit einer Warnung durch die Corona Warn-App

Reiserückkehrer

Jeder Bayerische Bürger mit einem Testwunsch, auch ohne Symptome

Beschäftigte in besonderen Einrichtungen über Reihentestungen (z.B. Pflege, betreutes Wohnen, Kliniken, Schulen, KiTas, usw.)

Grenzpendler

Corona Regeln Passau: Das gilt bereits jetzt für Pflegeheime

Eine Maßnahme wurde jedoch schon vor der Pressekonferenz bekannt gegeben: Alten und Seniorenheime sollen geschützt werden. Um das zu gewährleisten müssen sich Mitarbeitende dieser Einrichtungen regelmäßig testen lassen. Besucher dürfen nur noch in diese Einrichtungen, wenn sie einen Schnelltest durchführen lassen und eine FFP2-Maske tragen.

Corona Passau: Warum sind die Fallzahlen so hoch?

In Passau sind die Fallzahlen explodiert. Die Behörden betreiben nun Ursachenforschung.

Es gebe mehrere Seniorenheime mit Corona-Fällen, sagte Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Abend. Dort habe es Reihentestungen gegeben, die nun in die aktuellen Zahlen eingeflossen seien. In zwei Einrichtungen sei die Lage „sehr dramatisch“, in einem Heim habe es am Montag vier Todesfälle gegeben.

Auch eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende ist Dupper zufolge betroffen. Im Klinikum Passau wurden am Montag 73 Covid-19-Patienten behandelt, von denen sich zehn auf der Intensivstation befanden, wo wiederum drei auch beatmet werden müssen.

Unklar sei, welche Rolle die Grenznähe spiele: Es sei weiterhin so, dass die Bayern nach Österreich zum Tanken fahren und die Österreicher nach Bayern zum Einkaufen kommen, sagte Dupper. Änderungen beim Grenzverkehr müssten auf Bundesebene geregelt werden.

Corona Landkreis Passau: Ausbruch in Schlachthof

In einem Schlachthof in Vilshofen (Landkreis Passau) haben sich mindestens 83 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Die Infektionen seien durch die wöchentlichen Routinetestungen des Unternehmens bekannt geworden, teilte eine Sprecherin des Landratsamts Passau am Donnerstag mit.

Nach Angaben des Schlachtbetriebs wurden die ersten Fälle vergangenen Freitag bekannt. „Am Montag haben wir die Produktion gestoppt“, sagte ein Sprecher des Betriebs. Bislang seien 83 der insgesamt 300 Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Corona-Infizierten wurden für die Quarantäne auf zwei Häuser aufgeteilt. Rund 30 enge Kontaktpersonen wurden in einem separaten Haus untergebracht und isoliert. Zuvor hatten die Mitarbeiter in gemeinsamen Wohnungen gelebt.

Corona Regeln Bayern: Söder verkündet schärfere Regeln für Skifahrer und Alkoholverbot

Eine Verlängerung des Lockdown, neue Regeln für Hotspots und Verschärfungen bei den Kontaktbeschränkungen - das hat der Corona-Gipfel am 25.11. beschlossen. Auf Twitter versprach Markus Söder eine schnelle Umsetzung der Regeln für Bayern. Nach am Donnerstag soll diese beginnen.

Corona Verordnung Bayern: Ausgangsbeschränkungen für Hotspots