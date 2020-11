Bund und Länder haben auf dem Corona-Gipfel am Mittwoch neue Regelungen für den Dezember festgelegt.

Unter anderem gelten schärfere Kontaktbeschränkungen, allerdings mit Ausnahmen für Weihnachten und Silvester

Der Teil-Lockdown im November wird bis zum 20. Dezember verlängert.

Am Donnerstag berät das Kabinett in München über die Umsetzung der Beschlüsse und neue Corona-Regeln für Bayern.

Neue Corona Regeln Bayern: Kabinett berät über Maßnahmen im Dezember

Nach der Bund-Länder-Einigung auf eine Verlängerung und Verschärfung der Corona-Einschränkungen will das bayerische Kabinett am Donnerstag die konkrete Umsetzung für den Freistaat beschließen. Eine zügige Umsetzung der Beschlüsse kündigte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstagmorgen auf Twitter an.

Unter anderem soll der zunächst bis Monatsende befristete Teil-Lockdown mit der Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen aller Art bis 20. Dezember verlängert werden.

Wann kommen neue Corona-Regeln für Bayern?

Das Kabinett trifft sich nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ um 11 Uhr. Eine Pressekonferenz ist für 14 Uhr geplant.

Corona Regeln Bayern: Wann machen Fitnessstudios wieder auf?

Bayern auf den Besuch im Fitnessstudio verzichten. Bayern hatte Mitte November zusätzlich den Indoor-Sport ganz verboten. Mit der Verlängerung des Lockdown bis 20. Dezember, Seit Anfang November müssen Sportbegeisterte inauf den Besuch imverzichten. Bayern hatte Mitte November zusätzlich den Indoor-Sport ganz verboten. Mit der Verlängerung des Lockdown bis 20. Dezember, werden Fitnessstudios mindestens bis dahin geschlossen sein. Das hat nun auch ein Gericht in Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Corona Schule Bayern: Das plant das Kabinett für Hotspots

Zudem will das Kabinett entscheiden, wie genau es nun an den Schulen weitergehen soll. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend auf eine Strategie für extreme Hotspots verständigt: Demnach sollen „schulspezifisch“ Maßnahmen wie Wechsel- oder Hybridunterricht eingeführt werden, wenn regional die Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird - allerdings laut Beschlusspapier erst ab Klasse 8, mit Ausnahme der Abschlussklassen.

Eine erweiterte Maskenpflicht für Schüler gilt bereits in Bayern. In den Hotspots könnten nun schärfere Regeln folgen.

Diese Regelung würde nach den aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 27 Städte und Landkreise betreffen. Darunter:

Augsburg

Nürnberg

Passau

Rosenheim

Günzburg

Nicht ausgeschlossen ist, dass Bayern hier noch etwas weitergehende Regelungen erlässt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte jedenfalls am Mittwochabend über das gemeinsame Bund-Länder-Papier: „Das ist an einigen Stellen mir noch nicht ganz so klar genug.“

Beginn der Weihnachtsferien in Bayern vorverlegt

Markus Söder bekanntgegeben, 18. Dezember nach Hause geschickt. Bereits am Dienstag hatte Ministerpräsidentbekanntgegeben, dass die Weihnachtsferien in Bayern in diesem Jahr früher beginnen. Statt am 23. Dezember werden sie Schüler nun am Freitag, dennach Hause geschickt.

Corona Regeln Einzelhandel: Was gilt für Baumärkte, Supermärkte und Kaufhäuser?

Auf eine Begrenzung der Kunden pro Geschäft haben sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt. Nun gilt:

Pro 20 Quadratmeter Fläche soll nur ein Kunde sich in einem Geschäft aufhalten dürfen.

Das gilt nicht für Läden unter 800 Quadratmeter.

Dort bleibt es bei der Regelung von einer Person pro 10 Quadratmeter Ladenfläche.

Auswirkungen hat das vor allem auf Kaufhäuser und Baumärkte. Ob Bayern diese Regeln übernimmt oder verschärft war am Donnerstagmorgen noch unklar. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und andere Läden des täglichen Bedarfs bleiben jedoch in jedem Fall geöffnet.

Corona Weihnachtsferien: Ist Skiurlaub in Bayern möglich?

Giuseppe Conte, Skigebiete mindestens bis zum 10. Januar geschlossen zu halten, hatte Söder am Dienstag gesagt: „Mir wäre lieber, wir würden ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene haben: keine Skilifte offen überall beziehungsweise kein Urlaub überall.“ Österreich hatte eine Schließung der Skigebiete bereits am Mittwoch abgelehnt. Ob ein Skiurlaub in Bayern in diesem Jahr möglich sein wird, wird aktuell diskutiert. Nach dem Vorstoß von Italiens Ministerpräsidentmindestens bis zum 10. Januar geschlossen zu halten, hatte Söder am Dienstag gesagt: „Mir wäre lieber, wir würden ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene haben: keine Skilifte offen überall beziehungsweise kein Urlaub überall.“hatte eine Schließung der Skigebiete bereits am Mittwoch abgelehnt.

Markus Söder appellierte laut einem Bericht des „Merkur“ an die Bevölkerung, Skiurlaube zu streichen. Diese Art von Tourismus „konterkariere alle Bemühungen der Bevölkerung“, das Coronavirus zu bekämpfen, so der Bericht. Auch eine Reduzierung des Angebots für Skiurlauber hätte Söder ins Gespräch gebracht.

Corona Regeln Bayern: Kommen strengere Einschränkungen an Silvester?

Kontaktbeschränkungen jedenfalls über Weihnachten, aber „längstens“ bis 1. Januar beschlossen. Hier ist also denkbar, dass Bayern oder andere Länder für Auch in anderen Punkten könnten Länder von der gemeinsamen Linie abweichen. So wurde eine Lockerung derjedenfalls über Weihnachten, aber „längstens“ bis 1. Januar beschlossen. Hier ist also denkbar, dassoder andere Länder für Silvester am Ende bei strengeren Kontaktbeschränkungen bleiben.

Corona Regeln für die Gastronomie in Bayern

Unter dem „Lockdown light“ leiden ganz besonders

Restaurants

Bars

Kneipen

Cafes

Diese bleiben mit einer Verlängerung des Lockdown auch in Bayern bis zum 20. Dezember geschlossen. Eine Ausnahme bildet der Verkauf zum Abholen oder Liefern.

Corona Regeln Bayern: Was gilt für Universitäten, Volkshochschulen und Fahrschulen?