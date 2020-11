Der Skiort Ischgl erlangte Anfang diesen Jahres traurige Berühmtheit. Der Skiort galt als der Hotspot von dem aus sich das Coronavirus in ganz Europa verbreitete. In wenigen Wochen beginnt die Skisaison, wenn auch später als geplant, dann wenn die Weihnachtsferien beginnen. Doch in diesem Jahr gefährdet Corona die Skisaison. Österreich und auch Italien greifen bei den Corona-Maßnahmen wieder hart durch. So gilt ein strenger Lockdown in Österreich bis zum 6. Dezember. Gastronomie und Hotellerie haben geschlossen. Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht.

Im Corona-Jahr erinnert man sich gerne an unbeschwerte Zeiten, wie etwa beim Snowboarden.

© Foto: pixabay

Skigebiete in Österreich

Die Skilifte, Seilbahnen und Gondeln sind in Österreich außer Betrieb. Lediglich Berufssportler dürfen auf die Pisten. Das bedeutet für die Skigebiete eine Verschiebung der Saison, obwohl viel für Gesundheits- und Sicherheitskonzepte investiert wurde.

Skigebiete die wieder schließen mussten:

Stubaier Gletscher

Kaunertaler Gletscher

Pitztaler Gletscher

Mölltaler Gletscher

Hintertuxer Gletscher

Sölden

Dachstein und

Kitzsteinhorn.

Winterurlaub in Italien nicht vor Januar?

Skigebiete in Italien einen herben Rückschlag: Da verkündete die Regierung, dass die Skigebiete bis mindestens zum 24. November schließen müssen. Skibetrieb zunächst eingeschränkt weiter, seit dem 8. November stehen aber auch dort die Seilbahnen still. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher sagte gegenüber der Ende Oktober gab es auch für dieeinen herben Rückschlag: Da verkündete die Regierung, dass die Skigebiete bis mindestens zum 24. November schließen müssen. In Südtirol lief derzunächst eingeschränkt weiter, seit dem 8. November stehen aber auch dort die Seilbahnen still. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher sagte gegenüber der Neuen Südtiroler Zeitung, dass die Skigebiete eventuell erst im Januar wieder öffnen. Kompatscher dämpft damit die Erwartungen der Wintersportler und der Tourismusbranche. Jetzt hängt alles von der Entwicklung der Pandemie ab, sagte der Landeshauptmann.

Auch in Deutschland gelten strenge Regeln in Skigebieten

Mit dem eingeschränkten Lockdown wurden alle Skihallen geschlossen. Der Start in die Skisaison auf der Zugspitze wurde verschoben. Eigentlich sollte dort der Skibetrieb am 16. November aufgenommen werden. Im Kleinwalsertal können Skifahrer erst ab dem 18. Dezember auf die Piste, so steht es auf der Facebook-Seite der Kleinwalsertal Bergbahnen.