Der Lockdown in Österreich dauert seit nun mehr. Mittlerweile sind erste Auswirkungen auf diezu sehen - diese sinken. Im Übrigen zeichnet sich in der Alpenrepublik de facto ein Verbot für Skiurlaub über Weihnachten und Silvester ab.

Die Zahlen im Überblick:

Der ursprünglichein Österreich wurde kürzlich zum harten Lockdown umfunktioniert und soll in dieser Form noch bis zum 6. Dezember gelten, während in Deutschland offenbar Corona-Maßnahmen sogar bis März drohen . Gastronomie undsowie nicht lebensnotwendige Geschäfte haben geschlossen, und es herrschen strenge Kontaktverbote für private Treffen sowie eine allgemeine Maskenpflicht. Tagsüber gilt zudem einemit Ausnahmen für sportliche Aktivitäten.

Österreich rechnet in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres mit Corona-Impfdosen für bis zu 1,5 Millionen seiner fast 9 Millionen Einwohner. Die ersten Impfungen gegen den Erreger Sars-CoV-2 sollten abhängig von den Marktzulassungen im Januar erfolgen , sagte Gesundheitsminister(Grüne) bei der Vorstellung einer Impfstrategie in Wien. Außerdem wird auf massenhafte Schnelltests gesetzt, unter anderem in Annaberg-Lungötz. Dabei geht es laut lokalen Medien auch um eine Rettung der Skisaison.