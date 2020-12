Paukenschlag bei einer Pressekonferenz mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien: Einerseits sind Lockerungen ab 7.12. bekannt geworden, denn am 6.12. endet in der Alpenrepublik der harte Lockdown. Andererseits hat Österreich Grenzkontrollen und eine Einreisequarantäne bekannt gegeben.

Teil-Lockdown bis mindestens 10. Januar weiter gelten werden. Zwar können Schulen und Geschäfte unter Auflagen schon ab 7. Dezember wieder öffnen, doch viele Bereiche wie Hotellerie, Gastronomie oder Fitnessstudios bleiben in Österreich vorerst geschlossen.

Trotz aller Bemühungen bewegen sich die Corona-Zahlen in Österreich auf einem ähnlichen Niveau wie in der Schweiz, obwohl diese auf einen landesweiten Lockdown verzichtet hat und dennoch eine Trendwende bei den Neuinfektionen geschafft hat. In beiden Alpenländern gibt es allerdings jeden Tag dreistellige Todeszahlen in Verbindung mit Corona. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die Probleme deutlich größer als in Deutschland, wobei sich die Corona-Situation weltweit so dynamisch entwickelt, dass Vergleiche schnell überholt sein können.

