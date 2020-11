Trotz des harten Lockdown sind die Corona-Zahlen in Österreich bisher kaum gesunken. Nun setzt das Land aufauf das Coronavirus

Österreichs Kanzler Kurz hatte bereits zu Beginn des neuen Lockdown Massentests angekündigt. So sehen die Pläne dafür aus:

Kurz vor Weihnachten könnte sich dann die gesamte Bevölkerung von neun Millionen Menschen checken lassen. Die Teilnahme sei freiwillig, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Diese Massentests sind bis zur Impfung eine große Chance für Österreich, den Weg zur Normalität zurückzufinden“, teilte er mit. Eine weitere Testreihe ist in Österreich Anfang 2021 geplant.

Immer mehr Staaten in Europa setzen im Kampf gegen die Corona- Pandemie auch auf Massentests: Im italienischen Südtirol lief heute eine dreitägige, kostenlose Reihenuntersuchung an. Auch in der Slowakei konnte sich die Bevölkerung kostenlos testen lassen