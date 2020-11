In Österreich steht nach Informationen des ORF offenbar einedesbevor. Der „Kurier“ kennt sogar schon die mutmaßliche Uhrzeit, zu der Bundeskanzleramdie Öffentlichkeit informieren will. 16 oder 17 Uhr seien ins Auge gefasst, so die für gewöhnlich gut informierte Tageszeitung.

Beschleunigt hat sich die Entwicklung in den letzten Tagen durch verwirrende Corona-Zahlen für Österreich . 9262 Neuinfektionen waren am Donnerstag bekannt geworden - und am Mittwoch deutlich über 7000. Laut Medienberichten ist inzwischen klar, dass die Daten auch etlicheaus den Vortagen enthalten sollen. Dennoch herrscht in Politik und Medien große Sorge um das. Der ORF schätzt die reale Zahl der Infektionen pro Tag auf mehr als 8000. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte diese Woche über volle Einkaufszentren undder Bevölkerung geklagt.