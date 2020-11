In Deutschland gibt es auch trotz des Lockdown Light weiter hohe Fallzahlen in der Corona-Krise

Die EU sichert sich Millionen Impfdosen des ersten Corona-Impfstoffs

Bund und Länder beraten bei der Corona-Konferenz am 16.11.2020 über die aktuelle Lage

Grundlage der Beratungen ist auch die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen und die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Samstag, den 14.11.2020 in Deutschland?

Corona-Zahlen in Deutschland auf Rekordniveau

Infektionszahlen in Deutschland auf ein neuen Rekordwert geklettert. Am Lockdown Light im November also noch wenig bis keine Wirkung? Experten wie der Virologe Christian Drosten oder RKI-Chef Lothar Wieler hatten unter der Woche gesagt, dass eine Aussage zur Wirkung der ergriffenen Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen aktuell schwierig sei. Zuletzt waren dieinauf ein neuen Rekordwert geklettert. Am Freitag hat das Robert Koch-Institut mehr als 23.500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Zeigt derim November also noch wenig bis keine Wirkung? Experten wie der Virologe Christian Drosten oder RKI-Chef Lothar Wieler hatten unter der Woche gesagt, dass eine Aussage zur Wirkung der ergriffenen Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen aktuell schwierig sei.

Am Montag, den 16.11., aber treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zur nächsten Corona-Konferenz . Dort wollen sie die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprechen - ob es weitere Beschlüsse oder Lockerungen der Coronaregeln gibt, ist noch offen.

Die RKI-Zahlen für Deutschland: So viele Neuinfektionen gibt es am 14.11.2020

RKI gibt jeden Tag die aktuellen Zahlen in der Corona-Pandemie bekannt: Wie hat sich der Wert bei den Neuinfektionen entwickelt - wie liegt er im Vergleich zum Vortag, wie im Sieben-Tages-Vergleich? Wie hoch sind die Fallzahlen insgesamt? Und wie viele Tote und Genesene gibt es? Hier ist der Überblick über die wichtigsten Dasgibt jeden Tag die aktuellenin derbekannt: Wie hat sich der Wert bei denentwickelt - wie liegt er im Vergleich zum Vortag, wie im Sieben-Tages-Vergleich? Wie hoch sind dieinsgesamt? Und wie viele Tote und Genesene gibt es? Hier ist der Überblick über die wichtigsten Kennzahlen in der Corona-Pandemie in Deutschland am Samstag, den 14.11.2020.

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 22.461 Neuinfektionen. Das sind 1081 Fälle weniger als am Freitag, als mit mit 23.542 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekord vermeldet worden war. Am vergangenen Samstag, 7.11.2020, hatte es ebenfalls mehr als 23.000 Neuinfektionen gegeben.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 773.556 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Todesfälle: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 liegt bei 12.378. Das sind 178 vermeldete Tote mehr als am Vortag. Am Freitag betrug diese Steigerung 218 Fälle.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa 493.200.

Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,99 (Vortag: 0,93). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Aktuelle RKI-Zahlen: Der R-Wert für Deutschland

Bundesländern oder Landkreisen - der findet die aktuellen Corona-Zahlen dazu im Wer sich nicht nur die Entwicklung in nationaler Betrachtung, sondern auch in näherer Umgebung interessiert - also inoder- der findet die aktuellen Corona-Zahlen dazu im RKI-Dashboard

Im RKI-Dashboard lässt sich die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland nachverfolgen.

Das Robert Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage der Corona-Pandemie in Deutschland, bewertet nach eigenen Angaben auf der eigenen Homepage „alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein“. Darüber hinaus stellt das RKI „umfassende Empfehlungen für die Fach­öffentlich­keit zur Verfügung, u.a. zu Fallzahlen und Epidemiologie, allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen, Diagnostik und Teststrategie und Prävention in Gesundheitseinrichtungen, und gibt einen Überblick über eigene Forschungsvorhaben“.

Angesichts der Corona-Zahlen in Deutschland: Debatte über Schulen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie mehrere Ministerpräsidenten haben vor der Bund-Länder-Schalte am Montag angesichts der weiter hohen Fallzahlen die Erwartungen an Lockerungen gedämpft.

In den Fokus rückte zuletzt die Debatte über den Umgang mit den Schulen angesichts von Rekord-Infektionszahlen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich dafür aus, die Schulen auf jeden Fall offen zu halten, warnte aber vor einer Fortsetzung des bisherigen Schulbetriebs. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte eine Entscheidung für Wechsel zwischen Home-Schooling und Präsenzunterricht. Sicher scheint, dass die im November verhängten Corona-Beschränkungen wohl fortgesetzt werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will zwei Wochen nach dem Start der für November angesetzten jüngsten bundesweiten Kontaktbeschränkungen an diesem Montag (14.00 Uhr) mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Zwischenbilanz ziehen. Die Bundesregierung hat bereits klar gemacht, dass sie angesichts der weiter steigenden Zahlen derzeit keinen Anlass für Lockerungen sieht. Freizeiteinrichtungen sind derzeit geschlossen, Hotels dürfen keine Touristen beherbergen.

Ärzte schlagen vor Konferenz am 16.11. Alarm

Deutschlands Klinikärzte fordern die Bundesländer mit vielen Corona-Fällen zu einem Stopp verschiebbarer Eingriffe in den Krankenhäusern auf. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung kritisieren die Ärzteorganisation Marburger Bund und die intensivmedizinischen Fachgesellschaften, dass Krankenhäuser aus Umsatzgründen ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten konzentrierten.

„Die Krankenhäuser in stark belasteten Regionen müssen unverzüglich von der Politik aufgefordert werden, plan- und verschiebbare stationäre Eingriffe je nach Belastungssituation zu reduzieren beziehungsweise einzustellen“, fordern die Ärzte.

Lockdown in Österreich ab heute - die aktuelle Lage im Nachbarland

Nach Informationen des ORF steht in Österreich offenbar eine Verschärfung des Corona-Lockdowns bevor. Der „Kurier“ kennt sogar schon die mutmaßliche Uhrzeit, zu der Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstagnachmittag die Öffentlichkeit informieren will: Um 16 oder 17 Uhr will Kurz sich äußern, so die für gewöhnlich gut informierte Tageszeitung.

Urlaub trotz Corona? Hier ist das aktuell noch möglich

