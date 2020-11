Für Österreich wurden am Mittwoch 7514 neue Corona-Infektionen gemeldet und damit etwa 1500 mehr als am Vortag. Der bisherige Höchststand wurde mit 7926 am 6. November erreicht. Die Schwelle für einen Lockdown hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz im Oktober bei 6000 festgelegt, da ab diesem Wert eine Überlastung der Intensivstationen zu befürchten sei. In der Tat gibt es inzwischen erste Probleme in manchen Regionen Österreichs. Experten glauben, dass in 14 Tagen nicht mehr alle Patienten versorgt werden können. Die Ärzte wären dann zu einer „Triage“ gezwungen, also zu einer Auswahl nach Priorität und Überlebenschancen. Möglicherweise droht den Österreichern deswegen bald eine Verschärfung des Lockdowns, heißt es in Medienberichten. Einziger Lichtblick ist die Tatsache, dass sich in der Hauptstadt Wien die Corona-Zahlen etwas zu stabilisieren scheinen. Die Inzidenz liegt dort inzwischen niedriger als in den anderen Bundesländern.

Corona Zahlen Österreich: Niveau entspricht 71.250 Neuansteckungen in Deutschland

Die Zahl von 7514 Neuinfektionen in 24 Stunden würde im 9,5 mal größeren Deutschland etwa 71.250 entsprechen. Bei einer Verdopplung der Infektionszahlen in 14 Tagen, wie sie aktuell trotz aller Lockdown-Bemühungen gegeben ist, wäre dieses Niveau in der Bundesrepublik spätestens im Januar erreicht.

Corona-Inzidenz in Österreich

Burgenland: 469,7

Kärnten: 397,8

Niederösterreich: 382,3

Oberösterreich: 737,4

Salzburg: 574,7

Steiermark: 480,4

Tirol: 680,8

Vorarlberg: 774,3

Wien: 299,3

Stand: 12. November

in Neuansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohner