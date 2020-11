Bislang offenbar ohne Wirkung sind die, die mit denbei der Corona-Konferenz am 28.10. von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten beschlossen wurden. Dabei sind dienicht in allen Bundesländern gleich - so gibt es Unterschiede der Lockdown-Regeln in Bayern und dem benachbarten Baden-Württemberg . Die Menschen müssen durch die geltenden Verbote mit zahlreichen Einschränkungen leben - doch es gibt auch Ausnahmen, Fahrgemeinschaften etwa sind vom geltenden Kontaktverbot ausgenommen . Bislang gilt die aktuelle Version der Coronaverordnungen bis Ende November 2020. Doch eine mögliche Verlängerung oder Anpassung dr Maßnahmen das hängt stark vom Verlauf der Fallzahlen in den kommenden Tagen und Wochen ab. Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen. Aktuelle RKI-Zahlen für Deutschland am 12.11.2020 im Überblick - So viele Neuinfektionen gibt es heute, so hoch ist die Inzidenz, die Zahle der Toten und Genesenen im Zusammenhang mit Covid 19.