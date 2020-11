Nach einer Datenpanne am frühen Mittwochmorgen scheint das Robert-Koch-Institut in Berlin an dem Problem mit den Corona-Zahlen zu arbeiten. Zwar gab es immer noch eine Fehlermeldung, jedoch wurde zumindest der Corona-Wert zu den Neuinfektionen für Deutschland aktualisiert. Alle weiteren Werte werden wir nachreichen, sie sollen bis mittag vorliegen, berichtet das RKI. Die Johns-Hopkins-Universität scheint indes aktuellere Werte zu haben.

Corona RKI-Zahlen Deutschland: Neue Fallzahlen am 4.11.2020

Kann dieser neue „Lockdown light“ die Infektions-Kurve glätten und Covid-19-Erkrankungen verhindern, wie hoch sind die neuen Corona-Fallzahlen in Deutschland heute, am Mittwoch, 4.11.2020?

Die wichtigsten Fallzahlen des RKI-Dashboards - die Zahl der Neuinfektionen, der Inzidenzwert sowie die Zahl der Toten und Genesenen im Überblick:

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch 16.498 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 14.964 gelegen - das waren beinahe doppelt so viele wie am Mittwoch der Woche davor.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 560.379 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Das ist allerdings der Wert des Vortages.

Die Johns-Hopkins-University (JHU) melden am Mittwochmorgen anscheinend aktuellere Werte. Demnach gibt es in Deutschland bisher 577.131 Corona-Infizierte.

Tote: Auch bei den Toten hinkt das RKI hinterher mit Werten vom Dienstag: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 10.661. Das sind 143 mehr als am Vortag.

Bei den Toten meldet die Johns-Hopkins-Universität den Wert von 10.717.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa 371.500 - ebenfalls der Wert von Dienstag.

Die 7-Tage-Inzidenz, also der Wert der Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen lag am Dienstag laut RKI-Lagebericht bei 120,1

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen hat sich in den vergangenen 2 Wochen von 851 Patienten am 19.10.2020 auf 2243 Patienten am 2.11.2020 fast verdreifacht.

R-Wert: Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI Einschätzungen für Deutschland am Dienstag bei 0,94. Der Wert hatte zuvor bei 1,07 gelegen. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Dienstag bei 0,89 (Vortag: 1,04). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Warnung vor exponentiellem Anstieg bei Corona

Intensivstationen füllen sich, Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer exponentiellen Entwicklung. Tatsächlich mahnt Lars Schaade, Vizepräsident des 1000 und 4000 Fälle übermittelt worden. Einen Monat später seien es im Schnitt 15.000 Fälle. Er warnte: „Wenn das genauso weiterginge, hätten wir bis Weihnachten über 400.000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag.“ Diefüllen sich, Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer exponentiellen Entwicklung. Tatsächlich mahnt Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI) , in der Bundespressekonferenz am Dienstag zum aktuellen Infektionsgeschehen: Anfang Oktober seien täglich zwischenundübermittelt worden. Einen Monat später seien es im Schnitt. Er warnte: „Wenn das genauso weiterginge, hätten wir bis Weihnachten überpro Tag.“

Lockerung oder Verschärfung: Fakten zur 7-Tage-Inzidenz in Deutschland

Das RKI meldet in seinem täglichen Lagebericht (Stand Dienstagnachmittag, 2.11.2020) Fakten auch rund um die 7-Tage-Inzidenz, die maßgeblich für den Erlass und die Verschärfung, aber auch die Lockerung von Corona-Maßnahmen ist.

Demnach liegt die 7-Tage-Inzidenz in den Bundesländern Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland über der bundesweiten Gesamtinzidenz von 120,1 Fällen. In baden-Württemberg lag sie bei 116,79, in Bayern bei 135,32

Die Anzahl der Kreise mit einer hohen 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nur noch 5 Stadt- und Landkreise weisen eine 7-Tage-Inzidenz von weniger als 25 Fällen pro 100.000 Einwohnern auf.

In 147 Kreisen liegt die 7-Tage Inzidenz bei mehr als 50 - 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

In 211 Kreisen liegt sie bei mehr als 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern.