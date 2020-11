Verzögerungen bei der Übermittlung der neuen Fallzahlen und der Zahl an Neuinfektionen mit dem Endlich sind die aktuellen RKI-Zahlen am Mittwoch, 4.11.2020, da: Beim Robert-Koch-Institut hatte es erneutbei der Übermittlung der neuenund der Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Auf dem RKI Dashboard waren am späten Vormittag lediglich eine Fehlermeldung und zwei Werte der aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht.

Die Fallzahlen der Corona-Krise in Deutschland steigen weiter drastisch an, sind aber am Mittwoch erst mit Verspätung auf dem RKI-Dashboard veröffentlicht

Seit Montag gilt in Deutschland und anderen europäischen Ländern ein Lockdown mit Einschränkungen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen

So hoch liegen die neuen RKI-Zahlen sowie die Zahlen der Neuinfektionen heute, am Mittwoch, 4.11.2020.

RKI Corona-Zahlen Deutschland: Neue Fallzahlen mit Verspätung am 4.11.2020 - mehr als 17.000 Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland seit Wochen und Tagen weiter an. Auch die neuen, strengeren Coronaregeln konnten bisher noch keine spürbare Änderung erreichen. Wie sieht das heute aus? Wie hoch sind die neuen Covid-19-Fallzahlen in Deutschland am Mittwoch, den 4.11.2020? Alle wichtigen Fallzahlen des RKI-Dashboards - die Zahl der Neuinfektionen, den Inzidenzwert sowie die Zahl der Toten und Genesenen mit Verspätung hier im Überblick:

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag 17.214 Neuinfektionen.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 577.593 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag jetzt bei 10.812. Das sind 151 mehr als am Vortag.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut dem RKI auf etwa 371.500.

R-Wert: Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag laut RKI Einschätzungen für Deutschland am Donnerstag bei 0,94. Der Wert hatte zuvor bei 1,07 gelegen. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Dienstag bei 0,98 (Vortag: 1,04). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Keine aktuellen RKI-Zahlen - Immer wieder Probleme mit RKI-Dashboard

In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit dem RKI-Dashboard, zuletzt sind am 31.10.2020 keine aktuellen Corona-Zahlen vom RKI vermeldet worden. Es waren keine neuen Fallzahlen für Deutschland online auf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts.

Ebenso geschah es heute, am 4. November: Erst gegen 7.30 Uhr hieß es auf der Seite des RKI: „Die Daten werden derzeitig aktualisiert. Dadurch sind die dargestellten Werte und Grafiken nicht korrekt.“ Weiter schreibt das RKI, dass man von einem vollständigen Datenupload bis um 13 Uhr ausgehe. Immerhin wurde gegen 7 Uhr teilweise die Zahl der Neuinfektionen aktualisiert.

Die Corona-Lage in BW - Höhere Inzidenz, mehr Neuinfektionen

Baden-Württemberg meldet weiter hohe Fallzahlen - bei den Neuinfektionen sowie bei der 7-Tage-Inzidenz (7-Tage-R-Wert). Letzterer ist unter anderem maßgebend für eine anpassung der Lockerung oder, wie seit Montag mit dem Lockdown in Deutschland geltend, eine Verschärfung der Maßnahmen. Auchmeldet weiter hohe Fallzahlen - bei den Neuinfektionen sowie bei der 7-Tage-Inzidenz (7-Tage-R-Wert). Letzterer ist unter anderem maßgebend für eine anpassung der Corona-Regeln verantwortlich. Entweder für eineroder, wie seit Montag mit dem Lockdown in Deutschland geltend, eineder Maßnahmen. So ist die aktuelle Lage in Baden-Württemberg laut RKI mit Stand 4.11.2020, um 0 Uhr

RKI deutet aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut hat sich zur aktuellen Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland geäußert und schätzt die Lage in der Corona-Krise, wie folgt ein: „Aktuell ist eine zunehmende Beschleunigung der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, heißt es im Lagebericht des RKI vom Dienstagabend. Auf eine zumindest leichte Abflachung des Anstiegs weisen die R-Werte hin, die in den vergangenen Tagen meist nicht mehr so deutlich über 1 liegen. Da die Zahl der infizierten Personen derzeit sehr hoch sei, gebe es aber weiter eine hohe Zahl täglicher Neuinfektionen, so das RKI.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 14.964 gelegen - das waren beinahe doppelt so viele wie am Mittwoch der Woche davor.