Aktuell steigen die Infektionszahlen in Deutschland weiter an. Auch am Mittwoch wurden erneut dramatisch hohe Fallzahlen vermeldet - allerdings nach erheblicher Verzögerung. Am Mittwochmorgen war beim RKI-Dashboard zunächst eine Fehlermeldung zu lesen. Die neuen Coronazahlen waren im Laufe des Vormittags dann nur teilweise verfügbar - mehr als. Erst mit langer Verspätung am späten Vormittag vermeldete das Robert Koch-Institut dann die kompletten Fallzahlen für Deutschland . Doch das Dashbord des RKI war noch immer nicht mit den aktuelle Daten online. Dafür hieß es in einer späteren Version der, dass man davon ausgehe abdie Aktualisierung abgeschlossen zu haben und mit der Webseite wieder wie gewohnt online zu sein. So war zumindest der Plan.