Vieles wurde beim Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und denkontrovers diskutiert. Die einen fürchten sich vor steigenden Infektionszahlen und einer möglichen zweitenin den Krankenhäusern, die anderen sehen die Existenz von ganzen Wirtschaftszweigen oder garund demokratische Mitbestimmung der Bürger und Abgeordneten in Gefahr. Laut Medienberichten hatten sich Bund und Länder am Mittwochnachmittag auf eine Artverständigt. Bei der Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde der schillernde Begriff, der auchhaben könnte, dann aber mit keiner Silbe mehr erwähnt. Stattdessen verkündete die Kanzlerin im Schlusssatz ihrer Pressekonferenz ein allgemeines „ Verbot für touristische Reisen mit Schleierfahndung an den Grenzen “ an. Auf welche Rechtsgrundlage sich Bund und Länder dabei stützen wollen, wurde nicht weiter ausgeführt.