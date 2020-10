Für die geplagte Gastronomie in Deutschland kommt es knüppeldick: Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten laut Medienberichten über eine wochenlange Zwangsschließung im Rahmen eines möglichen neuen Lockdowns verhandeln.

Über 40 Prozent Umsatz haben die Wirte seit März bereits eingebüßt, und jeder sechste Job ging verloren. Dass angesichts von Sperrstunden und Einschränkungen in Corona-Hotspots wahrscheinlich jeder dritte Betrieb den Winter nicht überleben wird, glaubt der Branchenverband Dehoga.

Scheitert der Gastro-Lockdown wie das Beherbergungsverbot?

Nach vorab durchgesickerten Informationen soll sich sogar das Robert-Koch-Institut skeptisch gezeigt haben, da die Gastronomie laut vorliegenden Daten mitnichten als Treiber der Corona-Pandemie identifiziert werden könne. Nachdem Merkel und affine Ministerpräsidenten wie Winfried Kretschmann kürzlich jedoch bereits mit einem bundesweiten Beherbergungsverbot in der Hotellerie juristisch wie politisch baden gegangen waren, dürfte es beim Corona-Gipfel erneut schwierige Diskussionen geben.

Kommt eine Corona-Ampel mit Lockdown-Stufen?

Sollte es dennoch eine Einigung auf einen Gastronomie-Lockdown geben, wäre dieser unter Umständen zunächst durch die weitreichende Sondervollmachten aus dem Infektionsschutzgesetz gedeckt, könnte aber dennoch von Richtern auf seine Verhältnismäßigkeit überprüft werden.

Anders als in Diktaturen darf der demokratische Rechtsstaat bei solch einschneidenden Maßnahmen keine Willkür walten lassen, sondern ist an faire, einheitliche und nachvollziehbare Kriterien gebunden. Probleme könnten in dieser Hinsicht künftig auch bei der Schließung von Grenzen und der Einstufung von „Risikogebieten“ aufkommen. Viele Verfassungsrechtler glauben überhaupt, dass ein erneuter genereller Lockdown nur dann zulässig ist, wenn die Kapazität der Intensivbetten nicht mehr ausreicht. Darüber hatte unter anderem „Die Welt“ berichtet.

Länder wehren sich: Gastronomie-Lockdown „nur“ in Risikogebieten?