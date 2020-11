Verlängerung und Verschärfung des Teil-Lockdowns in Deutschland diskutiert. Am Mittwoch, 25.11.2020, sollen bei einer zweiten Corona-Konferenz konkrete Beschlüsse getroffen und verabschiedet werden. Was erwartet die Bürger? Im ersten Corona-Gipfel am 16.11.2020 mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder wurde eine möglicheunddesin Deutschland diskutiert. Am Mittwoch, 25.11.2020, sollen bei einer zweiten Corona-Konferenzgetroffen und verabschiedet werden. Was erwartet die Bürger?

Positionspapier zu Corona-Gipfel am 25.11.2020

Kontaktbeschränkungen,

Termine für ein Ende des Lockdowns,

die Schließung in der Gastronomie und von Kultureinrichtungen

Öffnungszeiten im Einzelhandel

und die Frage, wie Weihnachten und Silvester gefeiert werden dürfen.



Dieses Papier soll eine Grundlage für die Verhandlungen von Bund und Ländern beim nächsten Corona-Gipfel sein.

Kanzlerin will längerfristige Corona-Beschlüsse

Jetzt sickern weitere Gerüchte über die Pläne rund um den Corona-Gipfel durch. Dabei geht es um die Frage, die jetzt schon viele Menschen umtreibt: Wie kann ich Weihnachten feiern, darf ich Verwandte besuchen und - für viele wichtig: Was geschieht an Silvester 2020, darf geböllert werden, oder ist ein Verbot geplant?

Corona-Beschlüsse am 25.11.2020 dringe. Das würde bedeuten, dass der aktuelle Teil-Lockdown, der ja eigentlich nur für November vorgesehen gewesen war, tatsächlich viel länger dauern würde. „Bild“ berichtet am Freitag, dass Kanzlerin Angela Merkel auf längerfristigeam 25.11.2020 dringe. Das würde bedeuten, dass der aktuelle Teil-Lockdown, der ja eigentlich nur fürvorgesehen gewesen war, tatsächlich viel länger dauern würde.

Merkel erwägt Lockdown-Verlängerung - bis Januar?

Die Kanzlerin wolle beim Gipfel am Mittwoch bereits die Corona-, beziehungsweise weitere Lockdown-Strategie für den ganzen Winter beschließen, schreibt Bild unter Berufung auf Unions-Kreise. Sie erwarte von den Bundesländern, dass Vorschläge nicht nur für die kommenden zwei Wochen, sondern „mit einer Perspektive bis Januar“ gemacht würden.

Lockerung an Weihnachten, aber keine guten Aussichten für Silvester 2020

Festtage. Die Bundesregierung wolle den Bürgern an Weihnachten „ein gewisses Maß an Freiheit“ geben. Für den Jahreswechsel und mithin Silvester 2020, stünden dagegen schwierige Entscheidungen an. Es könnte also sein, dass es eine Art Lockerung für die Festtage gebe und danach die Maßnahmen gegen die Nach Informationen von „Bild“ macht die Kanzlerin im Gegenzug aber immerhin Hoffnung für die. Die Bundesregierung wolle den Bürgern an„ein gewisses Maß an Freiheit“ geben. Für den Jahreswechsel und mithin, stünden dagegen schwierige Entscheidungen an. Es könnte also sein, dass es eine Artfür die Festtage gebe und danach die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wieder verschärft werden.

Winterurlaub: Sorge wegen der Ski-Saison 2020