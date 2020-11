Verlängerung und Verschärfung des Teil-Lockdowns in Deutschland sowie um Regeln zu Nach dem ersten Corona-Gipfel am 16.11.2020 mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder , in der es um eine möglicheunddesin Deutschland sowie um Regeln zu

privaten Kontakten,

Feiern,

Reisen sowie rund um die um die

Schule

ging, wurden konkrete Beschlüsse wegen Meinungsverschiedenheiten und dem Widerstand einiger Ministerpräsidenten vertagt.

Zweiter Corona-Gipfel am Mittwoch mit Beschlüssen zum Lockdown

Spekulationen zur Konferenz über die neuen Corona-Regeln

Im Vorfeld dieses zweiten Corona-Gipfels am kommenden Mittwoch wird viel spekuliert - vor allem in Bayern. Kurz nach den Bund-Länder-Beschlüssen will der bayerische Landtag über die künftigen Anti-Corona-Maßnahmen beraten und abstimmen - und im Vorfeld freilich mitbestimmen.

Positionspapier zu neuen Corona-Beschlüssen

Maßnahmen gesprochen werde, und dass man ein Positionspapier aus der Grundlage für die Vorberatungen innerhalb der Länder sei. Es gehe nicht um konkrete Beschlüsse, sondern um die Positionen einiger Bundesländer, die darin zusammengefasst seien. Der „Merkur“ meldet online dass hinter den Kulissen schon früh über einzelnegesprochen werde, und dass man einaus der bayerischen Staatskanzlei vorliegen habe, das einefür die Vorberatungen innerhalb der Länder sei. Es gehe nicht um konkrete Beschlüsse, sondern um die Positionen einiger Bundesländer, die darin zusammengefasst seien.

Weniger scharfe Kontaktbeschränkungen?

Der „Merkur“ nennt mehrere Punkte. Die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auf einen Kontakt pro Haushalt etwa würde demnach weniger streng gestaltet werden: „Die Bürger sind aufgerufen, die Personengruppe des anderen Hausstandes möglichst konstant zu halten“, zitiert das Blatt aus dem Papier. Es handele sich also nicht um ein Verbot beziehungsweise Gebot, sondern um einen Appell, heißt es.

Mögliche Termine für ein Ende oder die Verlängerung des Teil-Lockdowns

Der Teil-Lockdown soll demzufolge wie erwartet über den November hinaus verlängert werden. Dazu gebe es mehrere Varianten, heißt es in dem Bericht. Es gebe Vorschläge für eine Verlängerung, beziehungsweise Ende des Lockdowns

frühestens am 15. Dezember oder spätestens am 15. Januar, und es gehe um die Möglichkeit,

den Lockdown bis kurz vor Weihnachten zu verlängern (20. Dezember) oder bis kurz nach Silvester (2. Januar).

Bayern will Gastronomie und Kultureinrichtungen geschlossen lassen

Eine offizielle Bestätigung für die Inhalte des Positionspapiers gibt es nicht. Aber der „Merkur“ nennt dennoch weitere konkrete Punkte daraus. Bayern plane dem Bericht zufolge bei dem Treffen am Mittwoch, bei dem auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein gewichtiges Wort mitreden dürfte, angeblich mehrere Maßnahmen:

Mit der Verlängerung sollen die Gastronomie und Kultureinrichtungen weiter geschlossen bleiben.

Schulen und Kitas sollen bis zur 7. Klasse offen bleiben.

Schärfere Kontrollen an Grenzen

Überwachung der Quarantäne-anordnungen.

Der Einzelhandel soll offen bleiben, eventuell mit einer Flexibilisierung der Öffnungszeiten.

Es soll eine Empfehlung geben, dass Weihnachten nur im kleinen Familienkreis gefeiert wird.