Die Bundesländer setzen beimmit Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar mehr aufals auf neue Corona-Regeln . In einer der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Beschlussvorlage der Länder für diemit Kanzlerin Angela Merkel heißt es etwa, an die Bürger werde appelliert, auf private Feiern gänzlich zu verzichten. Auch Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen nur ohne staatliche Verordnung als Appell auf einen weiterenbegrenzt werden. Darüber hinaus wird auch für weiterein Form eines Appells geworben. Gesprochen wurde auch über eine mögliche Quarantäne bei Erkältungen und gegen Corona-Cluster.

Ergebnisse wurden im Lauf des Montags erwartet. In der Beschlussvorlage der Länder heißt es aber, dass in der kommenden Woche dann bei einem Folgetermin Entscheidungen getroffen werden sollten. Diese sollten sich auch auf Dezember und Januar beziehen und im Rahmen eines Gesamtkonzepts diskutiert und entschieden werden.

Statt dem 23. November ist nun der 25. November als Gipfeltermin im Gespräch. Als möglich wurde es bezeichnet, dass sich die Runde Mitte kommender Woche erneut zusammenschaltet. Dann soll darüber beraten werden, ob die Ende November auslaufenden Kontaktbeschränkungen im Rahmen des aktuellen Teil-Lockdowns verlängert oder sogar verschärft werden. Auch Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sprach sich laut dpa für verbindliche Verschärfungen bei Kontakten aus.

In der vom Bund vorbereiteten Beschlussvorlage waren vielenoch als drastische Anordnung formuliert. So sollten die Behörden Strafen verhängen, falls gegen Kontaktverbote verstoßen werden sollte. Vorgesehen war etwa, dass in der Öffentlichkeit nur noch Treffen miteines weiteren Hausstands erlaubt werden. Kinder sollten sich auf eine einzigeaußerhalb der Schule festlegen .In der ersten Fassung der Beschlussvorlage war zudem von einer generellen Maskenpflicht in Schulen und einerdie Rede.