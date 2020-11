geltenden Kontaktbeschränkungen noch einmal verschärfen. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit solle „ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstands gestattet“ sein, hieß es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Zur Eindämmung der Corona-Pandemie will der Bund dienoch einmal verschärfen. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit solle „ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstands gestattet“ sein, hieß es in derfür die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs am Montagnachmittag , die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Dies solle verbindlich gelten, Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollten „entsprechend von den Ordnungsbehörden sanktioniert“ werden.

Maskenpflicht an Schulen

Außerdem spricht sich der Bund laut der Beschlussvorlage für eine generelle Maskenpflicht in Schulen aus. Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie sei es „geboten, das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge sowie Lehrerinnen und Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorzusehen“, hieß es in der Beschlussvorlage des Bundes. Zudem sollten in den Schulen ausnahmslos feste Gruppen gebildet und die Größe der Gruppen in Klassenräumen gegenüber dem Regelbetrieb halbiert oder aber größere Räumlichkeiten für den Schulbetrieb genutzt werden.

Corona Konferenz: Die laut Beschlussvorlage geplanten Maßnahmen im Überblick

In der Beschlussvorlage, die die Bild veröffentlichte, appelliert die Bundesregierung zunächst an die Bevölkerung, ihre Kontakte auf eine Minimum zu reduzieren. Desweiteren spricht sie folgende Empfehlungen aus:

Kontakte sollen auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Bei Erkältungssymptomen soll man sich umgehend in Quarantäne begeben.

Auf private Feiern soll bis Weihnachten verzichtet werden.

Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sind auf einen weiteren Hausstand zu beschränken.

Freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit vielen Menschen soll man unterlassen.

Wenn ein Aufenthalt in einem geschlossenen Raum nicht nötig ist, soll man darauf verzichten.

Wenn nicht unbedingt nötig, soll man keine ÖPNV wie Busse, Straßenbahnen oder Ähnliches benutzen.

Besuche bei älteren Familienmitgliedern oder Freunden sollen nur dann unternommen werden, wenn man frei von Symptomen ist.

Neben diesen Empfehlungen zählt die Beschlussvorlage konkrete Maßnahmen auf:

Kontaktbeschränkungen: Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet sein.

Hotspots: In Corona-Hotpsots können weitere Maßnahmne beschlossen werden. Hotspots sind Städte oder Kreise, die den Grenzwert sprengen.

Cluster: Einem Vorschlag des Virologen Christian Drosten folgend sollen Cluster schneller isoliert und in Quarantäne gesetzte werden können. Das soll auch ohne einen positiven Test gelten.

Schulen: Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben.

Maskenpflicht an der Schule: Der Bund plant eine umfangreiche Maskenpflicht in der Schule einschließlich des Unterrichts

Größe der Klassen: Die Größe der Klassen soll halbiert werden.

Schulbusse: Auch in Schulbussen soll der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.