Beim Bund-Länder-Gipfel mit Kanzlerinstehen Schulen, Kitas und andere Bildungseinrichtungen besonders im Fokus. Möglicherweise könnten dort zeitnah und bundesweit neue Regeln in Kraft treten, falls sich die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung darauf verständigen. Bereits im Vorfeld hatte Vorschläge verschiedenster Art gegeben, etwa zur Nutzung leerstehenderfür den Unterricht, was in den Ländern jedoch teilweise eher fürsorgte. Neue Quarantäne-Regeln bei Erkältung und Clustern sind ebenfalls vorgesehen.