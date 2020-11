61,9 Prozent der Bevölkerung von Südtirol wurde auf Corona getestest

Das Ziel von 350.000 Teilnehmern ist fast erreicht

Die Positivquote ist bislang niedriger als 1 Prozent

Der Massentest unter der Bevölkerung von Südtirol ist bislang erfolgreich verlaufen. Wie erwartet unterzogen sich am Wochenende fast 350.000 von 550.000 Einwohnern einem Schnelltest auf Corona. Bis einschließlich Mittwoch kann man sich noch testen lassen. Etwa 3185 Menschen waren positiv und müssen nun für 10 Tage in häusliche Quarantäne. Anders als von manchen erwartet, lag die Positivquote nicht bei 10 Prozent, sondern knapp unter einem Prozent.

Die Südtiroler Landesregierung hofft durch den Schnelltest auf eine vorzeitige Lockerung des Lockdowns in der autonomen Region in Italien, die mit einer Inzidenz von fast 800 pro Woche national an der Spitze lag.

Durchwachsene Erfahrungen mit Schnelltest in der Slowakei

Anfang November hatten sich bei einem Schnelltest in der Slowakei ähnliche Positivquoten gezeigt. Die Inzidenz konnte dort von 600 auf 300 in etwa halbiert werden, liegt jedoch immer noch höher als zum Beispiel in Deutschland. Im Übrigen plant in den nächsten Wochen auch Österreich einen freiwilligen Massentest, der zunächst bei der Polizei und der Lehrerschaft beginnen soll. Manche Beobachter sehen den Nutzen des Schnelltests eher gezielt für Seniorenheime oder für Flüge als für riesige Testreihen, denn die Falsch-Negativ-Quote wird auf bis zu 8 Prozent geschätzt. Zudem wird die Inkubationszeit des Coronavirus im Schnitt auf 5 Tage veranschlagt. Zu Beginn ist man unter Umständen gar nicht positiv.