Bundesweit haben sich, laut Robert Koch Institut (RKI), mehr als 12.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Bund und Länder haben eine Verlängerung des Teil-Lockdown bis 10. Januar beschlossen.

Diese Regeln gelten für Weihnachten und Silvester.

Markus Söder hat neue Regeln für Hotspots bekannt gegeben.

So ist die Lage am Montag in München bei Neuinfektionen, Inzidenz und Intensivbetten.

Corona Zahlen Stadt München: Aktuelle Fallzahlen

Die Stadt München selbst bestätigte (Stand 06.12., 00:00 Uhr)

Zahl der bestätigten Fälle insgesamt: 32.118

Zusätzlich dazu kommen 212 Neuinfektionen

genesen sind mittlerweile 26.311 Menschen

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus beträgt 385

Die Reproduktionszahl beläuft sich momentan auf 0,95

Die Inzidenz liegt bei 189,2

Die Grafik zeigt den Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen.

© Foto: Screenshot Webseite Stadt München

Corona Zahlen München: Aktuelle Fallzahlen des RKI

Das Robert Koch Institut in Berlin meldet täglich die Fallzahlen für Städte und Landkreise in einem Dashboard. Diese unterscheiden sich von denen der Stadt aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung der Werte.

Die Zahlen im Detail (Stand 7.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 32.470

Zahl der Toten: 392

Neue Fälle in den letzten sieben Tagen: 2.709

7-Tage-Inzidenz: 182,5

Corona München: So viele Intensivbetten sind belegt

Die Stadt gibt in ihrem Lagebericht auch den aktuellen Stand der Bettenbelegung im Krankenhaus an.

So ist die Lage (Stand 06.12.)

Krankenhausbetten: 534 Menschen mit einer Covid-19 Erkrankung liegen im Krankenhaus.

Intensivbetten: 103 Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

In München werden auch Menschen aus dem Umland behandelt.

Das DIV-Intensivregister zeigt, ob in München weiter Intensivbetten frei sind.

Corona Test München: Testzentrum auf der Theresienwiese

Wer sich in München auf Corona testen lassen will, kann das im Testzentrum auf der Theresienwiese tun. Möglich ist ein Test für Einwohner aus München nach vorheriger Anmeldung über ein Online-Terminsystem

Corona Regeln Bayern: Kommen Verschärfungen über Silvester?

Nach seinem Besuch im Corona-Hotspot Passau brachte Söder neue Verschärfungen ins Gespräch. „Die Infektionszahlen müssen deutlich nach unten“, schrieb Söder auf Twitter. Er sprach sich für schärfere Maßnahmen über einen kürzeren Zeitraum aus.

Corona Regeln München: Verbot von Feuerwerk in der Fußgängerzone

Schon in der vergangene Woche hatte der Stadtrat über Feuerwerk zu Silvester diskutiert. Das berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Das Ergebnis der Verhandlungen sei, dass die Regeln aus dem vergangenen Jahr gelten würden. Ein Feuerwerksverbot gelte demnach in der Fußgängerzone und in der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings.

Corona München: Diese Regeln gelten derzeit

Maskenpflicht an Schulen, auf frequentierten Plätzen und am Arbeitsplatz. Nach den Beschlüssen des Corona Gipfels gilt nun auch eine Maskenpflicht auf den Parkplätzen von Supermärkten.

Alkohol-Konsum-Verbot auf stark besuchten öffentlichen Plätzen

Corona München: Hier gilt Maskenpflicht im Freien

Zusätzliche zu den in ganz Bayern geltenden Regeln hat die Stadt München eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt eingeführt. Hier muss Maske getragen werden:

in der Altstadt-Fußgängerzone

einschließlich Sendlinger-Tor-Platz

Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt,

Rindermarkt

Viktualienmarkt

Dienerstraße

Schrammerstraße,

Landschaftstraße

auf den Gehwegen im Tal sowie in der Schützenstraße

im Stachus-Untergeschoss.

Auf die Maskenpflicht wird an den Zugängen zu den jeweiligen Bereichen mit Schildern hingewiesen.

© Foto: Sven Hoppe/DPA

Corona Regeln Bayern: Söder verkündet 10 Lockdown-Maßnahmen

Ministerpräsident Markus Söder hat in einer Sondersitzung mit dem Kabinett die Verschärfung der Corona-Regeln in Bayern beraten. Es gibt 10 Beschlüsse - darunter zum Katastrophenfall, Schule und Silvester.

Corona München: Taxiunternehmen bitten um Hilfe

Die bayerischen Taxiunternehmen bitten mit einem offenen Brief Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um Hilfe. Die Lage des Gewerbes habe sich in der Corona-Krise „dramatisch entwickelt“, beklagen sie. „Derzeit verlieren wir massenhaft Unternehmen.“ Allein in München seien derzeit mehr als 1000 von 3300 Konzessionen stillgelegt, hieß es am Dienstag.

Wegen Corona muss jeder fünfte Laden in München schließen

Corona-Pandemie richtet auch wirtschaftlich Schaden an. Laut einer Studie der Plattform Sendinblue soll in München jedes fünfte Geschäft schließen müssen. Das berichtete der Dierichtet auch wirtschaftlich Schaden an. Laut einer Studie der Plattform Sendinblue soll injedes fünfte Geschäft schließen müssen. Das berichtete der „Münchner Merkur“ . Knapp 20 Prozent der Münchner Geschäfte hätte teils geschlossen.

Corona München: Streit um Maskenpflicht in der Grundschule

Zwischen dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und dem bayrischen Gesundheitsministerium ist es zu einem Konflikt um die Maskenpflicht in der Grundschule gekommen. Das berichtete der Münchner Merkur. Oberbürgermeister Reiter habe trotz steigender Infektionszahlen die Maskenpflicht für Grundschüler abgeschafft. Das Gesundheitsministerium soll dieser Regelung widersprochen haben und empfahl eine Maskenpflicht für alle Schüler für die kommenden drei Wochen. Reiter reagierte darauf mit Unverständnis, so der Bericht des Merkur. Man dürfe kein Exempel auf dem Rücken der Münchner Grundschüler statuieren.

Corona in München: 2 Prozent haben Antikörper

Eine groß angelegte Antikörperstudie in München hat im Übrigen ergeben, dass die Infektionszahlen bei der ersten Corona-Welle wohl bis zu fünfmal höher waren als bislang angenommen. Rund zwei Prozent der Münchner sollen sich mit dem Coronavirus infiziert haben, was für eine Herdenimmunität, wie sich ansatzweise in Schweden zeigen soll , jedoch bei Weitem nicht ausreichend wäre.

Corona Regeln: Teil-Lockdown wird bis 10. Januar verlängert

Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch. Die Lage sei sehr ernst betonte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder auf Twitter. Der wegen der Corona-Pandemie verhängte Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das beschlossen Bundeskanzlerin(CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch. Die Lage sei sehr ernst betonte der bayrische Ministerpräsidentauf Twitter.

„Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden“, sagte Merkel nach den Beratungen.