Bis Juni haben sich rund 2 Prozent der Münchner mit dem Coronavirus infiziert.

Damit ist die bayrische Landeshauptstadt jedoch noch weit von einer Herdenimmunität entfernt.

Die Infektionssterblichkeit für München wird auf 0,76 Prozent geschätzt.

Laut Forschungsergebnissen haben sich bei der ersten Corona-Welle bis Juni viermal mehr Menschen in München mit dem Virus infiziert als beim Gesundheitsamt bekannt.

Das ist das Ergebnis einer flächendeckenden Antikörperstudie des Tropeninstituts am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Mehr als 5300 Münchner über 14 Jahren hatten daran teilgenommen. Über die Antikörper kann nachträglich nachgewiesen werden, ob eine Person den Virus im Körper hatte.

München Coronavirus: Repräsentative LMU-Studie

Die Studie ist repräsentativ für München und kann einen Eindruck davon geben, wie sich das Virus Großstädten ausbreitet. Lediglich 0,4 Prozent der Bevölkerung hatte sich nach Kenntnis des Gesundheitsamts mit Corona infiziert. Nun ist jedoch klar, dass es in Wirklichkeit rund fünfmal mehr Menschen waren. Die Sterblichkeit lag bei 0,76 Prozent, während sie für die saisonale Grippe je nach Quelle und Schweregrad der jeweiligen Jahre auf Werte zwischen 0,02 und 1,1 Prozent geschätzt wird, dies jedoch bei einer Teilimmunität der Bevölkerung durch Impfungen sowie ganz ohne Lockdown-Maßnahmen. Würde sich Corona ungehindert ausbreiten, wären die Folgen also verheerender als bei der Grippe, glauben die Wissenschaftler.

Corona München aktuell: Viele Fälle in der Stadt - Türkgücü München abgesagt

Auch aktuell in der zweiten Corona-Welle gibt es in München wieder hohe Corona-Zahlen. Zuletzt wurden 285 neue Fälle in 24 Stunden gemeldet. Da das Gesundheitsamt derzeit mit dem Corona-Tracing überlastet ist, werden die Münchner gebeten, bei Symptomen oder einem positiven Test selbst so schnell wie möglich ihre Kontaktpersonen vorab zu informieren.

Im Übrigen musste auch ein Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und Türkgücü München abgesagt werden, weil im Kader der Gäste aus Norddeutschland vier Spieler mit Corona infiziert sind.

Corona München Zahlen

14.076 gemeldete Fälle seit Beginn der Pandemie

Bislang 251 Verstorbene

7-Tage-Inzidenz von 159,5

Basisreproduktionszahl von 0,99

285 Neuinfektionen in 24 Stunden

Stand: 6. November