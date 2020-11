Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag in Deutschland zuletzt bei über 23.000. Am Montag sind die vomgemeldeten Zahlen zwar wie üblich niedriger. Die Situation bleibt aber angespannt. Auch in München war die Zahl der Neuinfektionen am Freitag so hoch wie nie zuvor. Das ist die Lage am Montag.