Bayern setzt die Bund-Länder-Beschlüsse im Kampf gegen Corona vollumfänglich um - und hat nun auch ergänzt. In den kommenden Wochen und mindestens bis Jahresende soll im gesamten Freistaat ein Alkoholverbot für Corona-Hotspots gelten. Damit sind alle Städte, Gemeinden und Regionen gemeint, die über einem Inzidenzwert von 200 liegen. Das Alkoholverbot soll ganztägig und in den Innenstädten gelten.

Das Kabinett in Bayern will nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Donnerstag die Umsetzung der neuen Corona-Regeln beschließen. Das plant Markus Söder für den Dezember.