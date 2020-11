Mit Spannung wartet die Bevölkerung in Deutschland auf die Ergebnisse des großen Corona-Gipfels am Mittwoch in Berlin. Seit Tagen kursieren in den Medien Gerüchte und Spekulationen zur Verlängerung und Verschärfung des Teil-Lockdowns.

Lockerungen und Verschärfungen der Maßnahmen nach dem Gipfel

Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag von 14 Uhr an in einer Video-Konferenz zusammen. Was also erwartet die Deutschen am Mittwoch am Nachmittag, wenn die ersten Statements der Politiker und Länder-Chefs erwartet werden? Sicher ist: Deutschland stehen weitere Wochen des Teil-Lockdowns bevor - wenngleich mit vorübergehenden Dazu und zu vielen anderen Fragen schalten sich Kanzlerinund die Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag vonan in einer Video-Konferenz zusammen. Was also erwartet die Deutschen am Mittwoch am Nachmittag, wenn die ersten Statements derund Länder-Chefs erwartet werden? Sicher ist: Deutschland stehen weitere Wochen desbevor - wenngleich mit vorübergehenden Lockerungen über Weihnachten , sodass zumindest dieses Fest in der Familie gefeiert werden kann.

Der Überblick zu den neuen Corona-Regeln der Bundesregierung

Davor jedoch werden die Kontaktbeschränkungen und andere Regeln und Maßnahmen sogar noch einmal verschärft, um das Infektionsrisiko während der Feiertage so weit wie möglich abzusenken.

Mit diesen neuen Corona-Regeln ist infolge der Corona-Konferenz zu rechnen, ein Überblick zu den Themen, bei denen Bund und Länder weitgehend übereinstimmen:

Private Feiern und Treffen: Beschränkung von Kontakten wird verschärft

Die Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind demnach auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Neue Regeln für Kontakt an Weihnachten und Silvester

Wie sollen und dürfen Weihnachten und Silvester 2020 gefeiert werden? Vom 23.12.2020 bis 1.1.2021 sollen Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu einer Obergrenze von zehn Personen ermöglicht werden. Kinder bis 14 Jahren zählen auch hier nicht mit.

Verbot und Empfehlung zu Silvester 2020 und Feuerwerk

Das Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen wird verboten, um größere Gruppen zu vermeiden. Die örtlich zuständigen Behörden sollen die betroffenen Plätze und Straßen bestimmen. Grundsätzlich wird „empfohlen“, zum Jahreswechsel auf Feuerwerk und Böller zu verzichten. Ein von SPD-Ländern ins Spiel gebrachtes Verkaufsverbot ist nicht vorgesehen.

Schulen, Kindergärten und Kitas bleiben offen - teils mit Maskenpflicht

Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler soll eine solche Pflicht ebenfalls eingeführt werden können. Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen offen bleiben. In Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) soll aber künftig ab Klasse 7 grundsätzlichauch imgelten. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler soll eine solche Pflicht ebenfalls eingeführt werden können.

Corona-Regeln zur Maskenpflicht verschärft - auch am Arbeitsplatz

Bundesweit soll eine Maskenpflicht gelten „in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind“. Und auch in Innenstädten und anderen Orten unter freiem Himmel, „an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten“, soll verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden müssen. Die genaue Orte und Zeiten sollen die örtlichen Behörden festlegen. Auch am Arbeitsplatz soll eine Maskenpflicht gelten - außer am Platz, wenn ein 1,5-Meter-Abstand zu weiteren Personen eingehalten wird.

Corona-Quarantäne wird neu geregelt

Für Kontaktpersonen von Corona-Infizierten soll ab 1. Dezember eine kürzere Quarantänezeit von 10 statt bisher 14 Tagen gelten - aber mit einem negativen Test. Bundesminister Jens Spahn (CDU) sagte: „Zehn Tage Quarantäne mit Schnelltest am Ende ist genauso sicher wie 14 Tage Quarantäne ohne Test.“ Für Betroffenen seien es vier Tage weniger Einschränkungen. Über dieses Maßnahme gab es schon vor dem Gipfel eine Einigung.

Weihnachtsferien sollen früher beginnen

Um die Kontaktmöglichkeiten einzuschränken, sollen die Weihnachtsferien verlängert werden, beziehungsweise früher beginnen. Das steht fest. Nur der Zeitpunkt ist nicht sicher. Diskutiert wurde ein Ferienbeginn schon Mitte Dezember (16.12.2020) oder am 19.12.2020.

Weitere Regeln zu Gastronomie, Reisen, Handel

Die Schließung von Kneipen, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll bis mindestes 20. Dezember verlängert werden.

Alle nicht notwendigen Reisen sollen unterbleiben

Alle nicht notwendigen Kontakte und Reisen sollen weiter unterbleiben.

Der Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet - allerdings soll die Maskenpflicht nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen gelten. Bei einer Inzidenz von „deutlich“ unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und wenn weitere Bedingungen erfüllt sind, sollen Länder hiervon abweichen können.

Bei niedriger Inzidenz Lockerungen möglich

Bei einer Inzidenz von deutlich weniger als 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner und einer sinkenden Tendenz sollen die Länder eigenständig Lockerungen verfügen dürfen. Vor Weihnachten sollen die Maßnahmen überprüft und bewertet werden. Dieses Verfahren der Überprüfung soll in den Wintermonaten fortgeführt werden.