Die Länder richten einen Appell an die Bevölkerung, sich die Tage vor Weihnachten in Selbstisolation zu begeben. Damit soll die Gefahr einer Corona-Infektion während der Festtage so gering wie möglich zu halten. "Natürlich muss es ein Weihnachtsfest sein, das man auch mit den Großeltern, mit den Enkeln feiern kann", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.