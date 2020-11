Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland?

Am heutigen Mittwoch kommen Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel zusammen, um über die Strategie für die kommenden Wochen und Monate zu beraten

Eine der Bemessungsgrundlage für Entscheidungen: die Entwicklung der Zahlen im Lockdown Light

Wie also sehen die Zahlen heute, am Mittwoch, 25.11., aus?

Corona-Zahlen in Deutschland: Was wird beim Corona-Gipfel für Weihnachten und Silvester beschlossen?

Merkel und die Ministerpräsidenten entscheiden beim heutigen Corona-Gipfel nicht zuletzt auf der Basis der aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland, ob es eine Verlängerung des Lockdowns gibt. Das hätte auch Konsequenzen für Weihnachten, denn es geht unter anderem um:

Regeln für Treffen und private Kontakte

Regeln zu privaten Feiern (also auch das Weihnachtsfest und Weihnachtsfeiern)

Beschränkungen bei Reisen

mögliche Corona-Regeln für Kirchen und Maßnahmen bei Gottesdiensten

die Frage, ob Fitnessstudios öffnen und Indoor-Sport wieder stattfinden dürfen

Schulen - und unter welchen Bedingungen sie geöffnet haben werden rund um Festtage und Jahreswechsel

die Frage, ob Restaurants und Bars nach dem November-Lockdown wieder öffnen dürfen

Wie also sehen die Corona-Zahlen heute, am Mittwoch, 25.11.2020, aus? Wie hoch sind sie im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche, dem 18.11.2020?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Rekordwert bei Todesfällen am 25.11. gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) erfasst kontinuierlich die aktuelle Corona-Lage für Deutschland, bewertet nach eigenen Angaben auf der Homepage „alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein“. Zudem stellt das RKI Empfehlungen für die Fach­öffentlich­keit zur Verfügung wie Fallzahlen und Informationen zu allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen, Diagnostik und Teststrategie und Prävention in Gesundheitseinrichtungen.

Neuinfektionen: Deutschlandweit haben sich laut RKI mindestens 18.633 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Am gestrigen Dienstag waren mehr als 13.500 Neuinfektionen gemeldet worden und am Mittwoch vor einer Woche mehr als 17.500. Laut Daten von „Zeit Online“ registrierten die Ämter 16.372 neue Fälle. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

7-Tage-Inzidenz: Laut Zeit Online liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 155,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. In den den beiden vorangegangenen Wochen hatte sie jeweils bei 154,4 gelegen.

Tote: Die Zahl der Todesfälle, die mit oder im Zusammenhang mit Corona starben, liegt bei 14.771. Das sind 410 Tote mehr als am Vortag. Zeit Online meldete 391 Tote binnen 24 Stunden und insgesamt 14.992 Todesfälle. Sowohl 391 als auch 410 Tote sind ein neuer Rekordwert.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut RKI auf etwa 656.400

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,97 (Vortag: 0,97). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

RKI-Zahlen für Deutschland: Aktuelle Fallzahlen für Kreise und Bundesländer im Dashboard

Wer sich über die bundesweiten Zahlen hinaus für das Infektionsgeschehen in seiner näheren Umgebung - also in seinem Bundesland oder in seinem Landkreis - interessiert, findet jeden Tag aktuelle Daten im Dashboard des RKI

Wie ist das Infektionsgeschehen in den Landkreisen und den Bundesländern? Aktuelle Corona-Zahlen liefert das RKI-Dashboard.

Vor Corona-Gipfel: Merkel will eigene Vorschläge einbringen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Vorschläge der Ministerpräsidenten zum Kampf gegen die hohen Corona-Infektionszahlen begrüßt, aber zugleich eigene Vorschläge zur Kontaktreduzierung für die Verhandlungen an diesem Mittwoch angekündigt. Das Papier der Länder sei gut, die Überlegungen fänden zum großen Teil die Unterstützung des Bundes, sagte Merkel am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in der virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Der Bund werde aber noch weitere Vorschläge machen. In einigen Bereichen seien gegebenenfalls nochmals spezifische Maßnahmen notwendig.

Die Kanzlerin kündigte nach diesen Informationen an, sie werde sich am 14. oder 15. Dezember nochmals mit den Ministerpräsidenten zusammenschalten, um zu beurteilen, wo man dann bei der Infektionslage stehe.

Während Lockerungen über Weihnachten als relativ sicher gelten, ist aber noch fraglich, ob Lockerungen auch an Silvester gelten. Unklar ist auch, ob Restaurants und Hotels über die Feiertage und über den Jahreswechsel wieder öffnen dürfen.

Während für Runden wie an diesem Mittwoch bislang immer der Bund eine Vorlage gemacht hat, die dann mit den Ländern beraten wurde, lief es diesmal umgekehrt: Die Länderregierungschefs verständigten sich am Montagabend auf eine gemeinsame Linie. Ihr Papier hat der Bund um seine weitergehenden Vorstellungen ergänzt, über die nun zu beraten ist.

Unstrittig ist, dass die Kontaktbeschränkungen ab Anfang Dezember verschärft werden sollen. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar soll es jedoch zu Lockerungen kommen. Ziel ist es, in den kommenden Wochen die weiter hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen zu senken.