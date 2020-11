Die neuen, noch strengeren Kontaktbeschränkungen sind noch gar nicht beschlossen, da regt sich schon Widerstand: Schleswig-Holstein will die von den anderen Ländern geplanten Regeln wegen der im Ländervergleich niedrigen Corona-Infektionszahlen nicht mittragen. Private Zusammenkünfte sind im Norden weiter mit bis zu zehn Personen möglich.

In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf der Länder für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch gibt es eine entsprechende Fußnote. In den übrigen Bundesländern soll die Zahl aufn beschränkt werden, Kinder bis 14 Jahren ausgenommen.