Deutschland im Corona-Jahr 2020 Lockdown Light geben? Werden die geltenden Regeln weiter verschärft? Und wie geht es mit Gastronomie wie Bars und Restaurants, Kulturbetrieben wie Theatern und Kinos und Wie können die Menschen inim Weihnachten und Silvester feiern? Diese Frage beschäftigt dieser Tage Millionen Menschen in der gesamten Republik. In den vergangenen Tagen sind bereits verschiedene Positionspapiere und Beschlussvorlagen vor dem nächsten Corona-Gipfel am Mittwoch, 25.11., aufgetaucht. Wird es also eine Verlängerung des zunächst bis November ausgerufenengeben? Werden die geltenden Regeln weiter verschärft? Und wie geht es mit Gastronomie wie Bars und Restaurants, Kulturbetrieben wie Theatern und Kinos und an den Schulen und Betrieben im Land weiter?

Infektionsgeschehens getroffen. Wie also sehen die Fallzahlen und die Inzidenz am Dienstag, 24.11., entwickelt? Wie sehen sie im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche, 17.11., aus? Die Beantwortung dieser Fragen hängt eng mit der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland zusammen - werden viele Entscheidungen doch auch auf der Basis der Entwicklung desgetroffen. Wie also sehen die, entwickelt? Wie sehen sie im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche, 17.11., aus?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Aktuelle Zahl der Neuinfektionen und Inzidenz laut RKI am 24.11.

Das Robert Koch-Institut (RKI) erfasst kontinuierlich die aktuelle Corona-Lage für Deutschland, bewertet nach eigenen Angaben auf der Homepage „alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein“. Zudem stellt das RKI Empfehlungen für die Fach­öffentlich­keit zur Verfügung wie Fallzahlen und Informationen zu allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen, Diagnostik und Teststrategie und Prävention in Gesundheitseinrichtungen.

Neuinfektionen: Deutschlandweit haben sich laut RKI mindestens 13.554 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Am gestrigen Montag waren knapp 11.000 Neuinfektionen gemeldet worden und am Dienstag vor einer Woche rund 14.400. Laut Daten von „Zeit Online“ registrierten die Ämter 14.312 neue Fälle. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Tote: Die Zahl der Todesfälle, die mit oder im Zusammenhang mit Corona starben, liegt bei 14.361. Das sind 249 Tote mehr als am Vortag.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut RKI auf etwa 636.700

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,97 (Vortag: 1,03). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.



Video Spahn: Noch in diesem Jahr erste Corona-Impfungen Mehr zum Video

RKI-Zahlen für Deutschland: Aktuelle Fallzahlen für Kreise und Bundesländer im Dashboard

Wer sich über die bundesweiten Zahlen hinaus für das Infektionsgeschehen in seiner näheren Umgebung - also in seinem Bundesland oder in seinem Landkreis - interessiert, findet jeden Tag aktuelle Daten im Dashboard des RKI

Die Zahlen vom Robert-Koch-Institut für Dienstag 24.11

© Foto: screenshor / RKI

Hohe Corona-Zahlen in Deutschland - Längerer Lockdown droht

Die Hoffnung vieler Menschen in Deutschland auf ein baldiges Ende des Teil-Lockdowns wird sich angesichts hoher Infektionszahlen wohl zerschlagen. Nach Abstimmungen zwischen den Ländern zeichnete sich am Montag vielmehr eine Verlängerung der Schließungen in Gastronomie, Kultur- und Freizeitbereich um mindestens drei Wochen bis zum 20. Dezember ab. Im Gespräch waren zudem schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen und womöglich eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen.

Das ging aus Papieren der unionsgeführten Länder sowie Berlin als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Im Verlauf des Montag wollten die Länder intern einen gemeinsamen Vorschlag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen, ehe am Mittwoch die nächste Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ansteht. Dort werden dann weitreichende Beschlüsse erwartet, die über den Dezember mit der Weihnachtszeit hinausgehen sollen.

Video Längerer Teil-Lockdown in Deutschland absehbar Mehr zum Video

Kontaktbeschränkungen könnten gelockert werden

Nach einem bereits am Sonntag bekanntgewordenen Beschlussentwurf des aktuellen MPK-Vorsitzenden, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), sollen zumindest die Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtstage etwas gelockert werden - damit Familien die Festtage gemeinsam verbringen können. Generell sollen sie aber bis Mitte Januar gelten.

Vorgeschlagen wird außerdem, ab 20. Dezember die Anti-Corona- Maßnahmen immer um jeweils 14 Tage zu verlängern, wenn das Infektionsgeschehen nicht deutlich abnimmt. Davon ist im Papier der unionsgeführten Länder jedoch keine Rede. Die Unionsländer schlagen vor, dass Länder, die weniger als 50 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner verzeichnen, den Teil-Lockdown abmildern können - im Papier Berlins ist von einem Wert von 35 die Rede. Ob ein Böllerverbot zu Silvester im Kampf gegen die Pandemie helfen kann, wird zwischen den Ländern kontrovers diskutiert.