Am Mittwoch, 25.11.2020, treffen sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel zum Corona-Gipfel.

Erwartet wird ein verlängerter Teil-Lockdown – auch für die Gastronomie.

Für Betreiber von Restaurants, Bars und Kneipen soll es eine Dezember-Hilfe geben.

Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen sich in einer Videoschalte zum Corona-Gipfel. Am Mittwoch, 25. November, wird das weitere Vorgehen in der Pandemie besprochen. Besonders wichtig ist es der Runde, einen Rahmen fürs Es ist wieder soweit: Bundeskanzlerinund die Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen sich in einer Videoschalte zum Corona-Gipfel. Am Mittwoch, 25. November, wird das weitere Vorgehen in der Pandemie besprochen. Besonders wichtig ist es der Runde, einen Rahmen fürs diesjährige Weihnachtsfest zu definieren . Es werden Sonderregeln erwartet.

Corona-Situation im Land ernst ist, Dass dieim Land ernst ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen . Zwar scheint das exponentielle Wachstum zunächst gebremst. Dennoch ist die Zahl der Neuinfektionen weiter hoch – zu hoch.

Corona-Gipfel: Gastronomie wohl bis mindestens 20. Dezember zu

Daher gilt als sicher, dass der Teil-Lockdown mit der Schließung von Kneipen und Restaurants sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen, der seit Anfang November in Deutschland gilt, verlängert wird – bis mindestens 20. Dezember. Bereits am Montag konferierten die Ministerpräsidenten der Länder ohne Kanzlerin und einigten sich auf eine Verlängerung der aktuell geltenden Maßnahmen. Die endgültige Entscheidung folgt jedoch erst am Mittwoch.

Deutscher Städtetag fordert klare Kommunikation

Der Deutsche Städtetag mahnt vor dem Corona-Gipfel eine klarere Kommunikation von Bund und Ländern in der Corona-Krise an. „Wir brauchen eine gute Kommunikation dazu, damit der Teil-Lockdown weiter akzeptiert wird“, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe) vor der Spitzenrunde von Bund und Ländern. „Die Regeln müssen einfach und für die Menschen verständlich sein, bitte also nicht zu kompliziert.“

Nur wenn die Entscheidungen klar und nachvollziehbar seien, "haben wir die Chance, dass die große Mehrheit weiter mitmacht und ihre Kontakte begrenzt", sagte der SPD-Politiker.

„Menschen wollen wissen, worauf sie sich einstellen können“

Die Videoschalte von Bund und Ländern sei diesmal besonders wichtig, „nicht nur, weil es beim letzten Mal so geruckelt hat“. Gerade in der Weihnachtszeit wollten die Menschen wissen, worauf sie sich einstellen können, sagte Jung. „Sie wollen so unbeschwert, wie in der Pandemie eben möglich, die Feiertage und den Jahreswechsel planen und genießen.“

Diese Sonderregeln sollen an Weihnachten gelten

Wenn es nach den Ministerpräsidenten der Länder geht, sollen für Weihnachten und Silvester folgende Sonderregeln in Kraft treten:

Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar gelten Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen.

Dann können sich bis zu zehn Personen aus anderen Haushalten treffen.

Kinder bis 14 Jahren seien hiervon ausgenommen.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine Öffnung von Kultur und Gastronomie auch nach Weihnachten für unwahrscheinlich. An eine Öffnung sei bei den derzeitigen Infektionszahlen auch im Januar noch nicht zu denken, sagte Kretschmann. „So bitter das für diese Betriebe ist – ich kann deren Zorn wirklich verstehen.“

Kommt die Dezember-Hilfe für die Gastronomie?

Aufgrund der Zwangsschließung fordert das Gastgewerbe im Falle einer Lockdown-Verlängerung weitere Finanzhilfen der Politik. „Aus der Novemberhilfe muss eine Winterhilfe werden“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges, der „Rheinischen Post“. Für viele gastronomischen Betriebe ist das Winter- und Weihnachtsgeschäft hoch relevant. Bleiben die Wirtshäuser geschlossen, verlieren sie an hohen Umsätzen.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) möchte weitere Finanzhilfen für Gastronomie und Kultur. 2Für Deutschland sehen wir, dass wir jetzt nicht lockern dürfen, sondern dass wir mit den Unternehmen darüber sprechen, welche Unterstützungen sie brauchen, um über die nächsten Wochen und Monate zu kommen“, sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Der Bund muss das Geld bereitstellen. Das betrifft die Gastronomie, das betrifft die Hotellerie, aber vor allen Dingen auch den ganzen Bereich der Kultur.“

17 Milliarden Euro sollen an vom Lockdown betroffene Betriebe fließen

Offenbar plant der Bund tatsächlich eine weitere Finanzhilfe für die vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen – also auch Gastronomie-Betriebe – im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise. Die Verhandlungen hierzu liefen auf Hochtouren, hieß es vor den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen.