Und: Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland sinkt noch immer nicht wesentlich. Die für die Entscheidung über Lockerungen oder Verschärfungen entscheidende 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland auch fast zwei Wochen nach Beginn des harten Lockdowns bei rund 158 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen.

Andererseits wären Lockerungen bei Reisen innerhalb Deutschlands denkbar, da hier das Infektionsgeschehen im Gegensatz zu Reisen ins Ausland überschaubarer bliebe. Ebenfalls möglich wäre die viel diskutierte Frage, ob Menschen, die bereits gegen Corona geimpft sind, bei Lockerungen - und mithin auch beim Reisen - bevorzugt würden.

Der Kurs von Kanzlerin Angela Merkel dürfte klar sein. Sie hatte bereits vor dem Beschluss des harten Lockdowns Mitte Dezember zum Thema Reisen über die Feiertage gefordert, dass Kontakte und Reisen weiterhin vermieden werden müssten, Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche halte sie mit Blick auf die Festtage „für falsch“.

An dieser Haltung dürfte sich nichts ändern, sofern die Fallzahlen bei Neuinfektionen und 7-Tage-Inzidenz bis zum nächsten Corona-Gipfel nicht signifikant sinken, also eine Inzidenz-Grenze von 50 unterschreiten. Und danach sieht es aktuell nicht aus. Vieles wird auch vom Erfolg der Massenimpfungen in Deutschland und auch in andern Ländern Europas abhängen. Die Impfaktion wird aber bis mindestens Mitte des Jahres dauern, bevor sie Wirkung zeigen kann.