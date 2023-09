Im Oktober 2022 wurde derin Deutschland auf 12 Euro pro Stunde angehoben. Imliegt Deutschland damit auf Platz zwei. Doch nicht alle Länder der Europäischen Union (EU) haben Stand Januar 2023 einen Mindestlohn. So wird zum Beispiel in Italien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Österreich und in der Schweiz darauf verzichtet. Neben Deutschland haben auch 21 weitere EU-Länder einen Mindestlohn eingeführt: Luxemburg, Belgien, Niederlande, Irland, Frankreich, Slowenien, Spanien, Zypern, Litauen, Polen, Malta, Portugal, Estland, Tschechien, Griechenland, Kroatien, Slowakei, Lettland, Rumänien, Ungarn, Bulgarien gehören dazu. Doch wo fällt der Mindestlohn am höchsten aus und warum gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn überhaupt? Die Mindestlöhne im großen Europa-Vergleich