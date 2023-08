Die europäische Statistikbehörde Eurostat erstellt sogenannte Preisniveauindizes, um die Lebensmittelpreise aller europäischen Länder miteinander vergleichen zu können. Liegt der Preisniveauindex eines Landes über 100, sind die Produkte dort teurer als im EU-Durchschnitt, liegt der Index unter 100, sind sie günstiger.

Das Preisniveau für Lebensmittel und nicht alkoholische Getränke ist der letzten Eurostat-Erhebung aus dem Jahr 2022 zufolge in der Schweiz am höchsten. Der Preisniveauindex liegt dort bei 163,4. Auch in Norwegen und Island sind die Lebensmittel mit Preisniveauindizes von 145,5 und 142,4 im Europavergleich besonders teuer. Das sind die Preisniveauindizes für Lebensmittel und nicht alkoholische Getränke in Europa im Überblick:

Laut den Eurostat-Daten ist das europäische Land, in dem die Lebensmittel am günstigsten sind, derzeit die Türkei. Der Preisniveauindex für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke liegt dort aktuell bei 64,1. Auch in Nordmazedonien (Preisniveauindex: 68,3) und in Rumänien (Preisniveauindex: 71,8) bezahlen die Menschen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern derzeit wenig Geld für Lebensmittel. Allerdings muss man diese Zahlen in Bezug zum Einkommensniveau in den jeweiligen Ländern setzen. Dann wird schnell klar, dass in Rumänien vor allem Urlauber günstig essen und trinken oder dass für Luxemburger, Iren und Dänen das höhere Preisniveau aufgrund des in diesen Ländern höheren Durchschnittseinkommens keine größere Herausforderung bedeutet. Die Eurostat-Zahlen zu den Konsumausgaben der privaten Haushalte 2021 zeigen, dass die Menschen in Bosnien und Herzegowina 31,4 oder in Rumänien 24,8 Prozent ihrer Konsumausgaben für Lebensmittel aufwenden. Das ist im Europa-Vergleich besonders hoch, während sich Irland und Luxemburg mit 8,7 beziehungsweise 9 Prozent am anderen Ende der Skala wiederfinden.