Wo in Europa heiraten die Menschen am meisten?

Die Eurostat-Daten zu Eheschließungen für das Jahr 2021 zeigen, dass Ungarn derzeit das europäische Land ist, in dem am meisten geheiratet wird. Die Zahl der Eheschließungen liegt dort bei 7,4 pro 1000 Einwohner. Auch in Albanien und Nordmazedonien wird mit 7,0 und 6,8 Eheschließungen pro 1000 Einwohner vergleichsweise viel geheiratet. Das ist die Statistik im Überblick (Zahl: Eheschließungen pro 1000 Einwohner im Jahr 2021):

Ungarn: 7,4

Albanien: 7,0

Nordmazedonien: 6,8

Lettland: 6,0

Litauen: 6,0

Rumänien: 6,0

Türkei: 5,8 (2020)

Montenegro: 5,2

Ukraine: 5,2

Island: 5,0 (2020)

Slovakei: 4,8

Serbien: 4,8

Dänemark: 4,7

Kroatien: 4,6

Estland: 4,6 (2020)

Tschechien: 4,5

Polen: 4,5

Malta: 4,4

Deutschland: 4,3

Schweiz: 4,1 (2020)

Bulgarien: 3,9

Griechenland: 3,9

Schweden: 3,7

Belgien: 3,5

Finland: 3,5

Irland: 3,3

Norwegen: 3,3 (2020)

Niederlande: 3,2

Spanien: 3,1

Italien: 3,1

Luxemburg: 3,0

Portugal: 2,8

Slowenien: 2,8

Frankreich: 2,3 (2020)

In welchem europäischen Land wird am wenigsten geheiratet?

Die wenigsten Eheschließungen in Europa wurden laut den aktuellsten Daten in Frankreich durchgeführt. Für das Jahr 2021 sind für Frankreich keine Daten verfügbar. 2020 jedoch wurden der Statistik zufolge lediglich 2,3 Ehen pro 1000 Einwohner geschlossen. Auch in Slowenien und Portugal sind mit jeweils 2,8 Eheschließungen pro 1000 Einwohner im Jahr 2021 relativ wenige Menschen den Bund der Ehe eingegangen.

Wie viele Menschen heiraten in Deutschland?

Mit einem Wert von 4,3 Eheschließungen pro 1000 Einwohner lag Deutschland 2021 leicht über dem Durchschnitt der Europäischen Union aus dem Jahr 2020. Dieser betrug 3,9. 2021 erreichte die Zahl der Eheschließungen in Deutschland mit 360.000 einen historischen Tiefstand, betont das Statistische Bundesamt . 2022 haben nach vorläufigen Angaben 390.800 geheiratet. Damit wurden 2022 rund 33.000 oder 9,2 Prozent mehr Ehen geschlossen als im Jahr 2021.

Der große Europa-Vergleich

