Die aktuelle Corona-Lage in Holland entwickelt sich positiv. Dementsprechend wurden die Niederlande vom Hochinzidenzgebiet herabgestuft und gelten laut aktueller RKI-Liste vom 30.05.2021 an als Corona-Risikogebiet. Was bedeutet das für Einreise, Urlaub und Co.? © Foto: Pixabay