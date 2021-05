Der „Eurovision Song Contest“ 2021 steht bevor. Der internationale Musikwettbewerb findet in diesem Jahr in den Niederlanden statt. Nachdem der ESC 2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste, wird Rotterdam erneut der Austragungsort des ESC sein. Viele der Teilnehmer, die ursprünglich letztes Jahr aufgetreten wären, sind auch in diesem Jahr dabei. Da nach den Regeln jedoch nur unveröffentlichte Lieder erlaubt sind, mussten viele Songs neu geschrieben werden. Für Deutschland tritt Jendrik Sigwart an.

Bevor es allerdings zum legendären Finale kommt, steht das zweigeteilte Halbfinale an. Wann die Termine sind sowie die Teilnehmer, TV-Übertragung, Favoriten und Songs, findet ihr in dieser Übersicht zum ESC 2021.

ESC 2021 Termine: Halbfinale und Finale

Die Zuordnungen für das erste und zweite Halbfinale bleiben so, wie sie für 2020 ausgelost wurden. Wer weiterkommt, tritt dann im Finale erneut an.

Das sind die drei Termine:

Dienstag, 18. Mai 2021: Erstes Halbfinale

Donnerstag, 20. Mai 2021: Zweites Halbfinale

Samstag, 22. Mai 2021: Finale

ESC 2021: Teilnehmer und Songs

Ursprünglich hatten sich 41 Länder für den ESC angemeldet. Im März hat Armenien jedoch überraschend seine Teilnahme zurückgezogen. Zudem wurde wurde Belarus disqualifiziert, weil der eingereichte Beitrag offenbar nicht den geforderten Regularien entsprochen hat. Somit treten beim ESC 2021 insgesamt 39 Länder an.

33 davon müssen in zwei Halbfinals antreten. Nur die jeweils zehn bestplatzierten Teilnehmer schaffen es ins Finale, in dem dann insgesamt 26 Länder dabei sind. Das Gastgeber-Land, also Holland, ist automatisch fürs Finale qualifiziert, ebenso wie die „Big Five“: Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien. Da diese fünf Länder den größten Beitrag zum EBU-Etat beitragen, ist ihnen der Final-Platz sicher.

Das sind alle Teilnehmer im Überblick (Land, Künstler, Song):

Wir haben die ESC-Teilnehmer alphabetisch aufgelistet: Land – Künstler – Song.

Albanien – Anxhela Peristeri – „Karma“

Aserbaidschan – Efendi – „Mata Hari“

Australien – Montaigne – „Technicolour“

Belgien – Hooverphonic – „The Wrong Place“

Bulgarien – Victoria – „Growing Up Is Getting Old“

Dänemark – Fyr & Flamme – „Øve os på hinanden“

Deutschland – Jendrik Sigwart – „I Don't Feel Hate“

Estland – Uku Suviste – „The Lucky One“

Finnland – Blind Channel – „Dark Side“

Frankreich – Barbara Pravi – „Voilà“

Georgien – Tornike Kipiani – „You“

Griechenland – Stefania – „Last Dance“

Großbritannien – James Newman – „Embers“

Irland – Lesley Roy – „Maps“

Island – Daði og Gagnamagnið – „10 Years“

Israel – Eden Alene – „Set Me Free“

Italien – Maneskin – „Zitti e buoni“

Kroatien – Albina – „Tick-Tock“

Lettland – Samanta Tīna – „The Moon Is Rising“

Litauen – The Roop – „Discoteque“

Malta – Destiny – „Je me casse“

Moldau – Natalia Gordienko – „Sugar“

Niederlande – Jeangu Macrooy – „Birth Of A New Age“

Nordmazedonien – Vasil – „Here I Stand“

Norwegen – Tix – „Fallen Angel“

Österreich – Vincent Bueno – „Amen“

Polen – Rafal – „The Ride“

Portugal – The Black Mamba – „Love Is On My Side“

Rumänien – Roxen – „Amnesia“

Russland – Manizha – „Russian Woman“

San Marino – Senhit – „Adrenalina“

Schweden – Tusse – „Voices“

Schweiz – Gjon's Tears – „Tout l’univers“

Serbien – Hurricane – „Loco Loco“

Slowenien – Ana Soklič – „Amen“

Spanien – Blas Cantó – „Voy a quedarme“

Tschechische Republik – Benny Cristo – „Omaga“

Ukraine – Go_A – „Shum“

Zypern – Elena Tsagrinou – „El Diablo“

Youtube

ESC 2021 Halbfinale: Die Teilnehmer am 18.05.2021

Im ersten Halbfinale treten 16 Länder an. Die zehn bestplatzierten Teilnehmer schaffen es ins Finale.

Das ist die Startreihenfolge im ersten Halbfinale:

1 Litauen

2 Slowenien

3 Russland

4 Schweden

5 Australien

6 Nordmazedonien

7 Irland

8 Zypern

9 Norwegen

10 Kroatien

11 Belgien

12 Israel

13 Rumänien

14 Aserbaidschan

15 Ukraine

16 Malta

ESC 2021 Favoriten: Wer gewinnt den ESC?

Schon Monate vor dem eigentlichen ESC-Finale erheben viele Sender, Radiostationen und Blogs Umfragen, um zu sehen, welche Künstler aus welchen Ländern momentan als Favoriten gehandelt werden. Auch Wettquoten können eine Schätzung ermöglichen, welches Land aktuell die Nase vorn hat. Laut wettfreunde.net gelten Malta, Frankreich und die Schweiz derzeit als die Teilnehmer mit den höchsten Gewinnchancen.

ESC 2021: Jendrik Sigwart mit Song für Deutschland

Für Deutschland nimmt in diesem Jahr Jendrik Sigwart am Eurovision Song Contest teil. Welchen Song singt der 26-Jährige im Finale des Wettbewerbs? Das und alle weiteren Infos zum Sänger erfahrt ihr in seinem Porträt:

Wo findet der ESC 2021 statt?

Beim ESC 2019 gewann der Niederländer Duncan Laurence mit seinem Song „Arcade“ den Wettbewerb. Zum ersten Mal seit 1975 konnten die Niederlande den ersten Platz ergattern und kommen so auf insgesamt fünf Gewinne.

Die nächste Austragung findet somit in den Niederlanden statt. Als Austragungsort wurde die zweitgrößte Stadt des Landes gewählt: Rotterdam. Veranstaltungsort ist die Ahoy Arena.

ESC 2021 Moderatoren: Wer moderiert den ESC?

Moderatoren, das schon letztes Jahr bekannt gegeben wurde, wird dieses Jahr tatsächlich die Show moderieren. Chantal Janzen, Edsilia Rombley und Jan Smit übernehmen die Moderation und dazu kommt die YouTuberin Nikkie de Jager ( Das Trio der, das schon letztes Jahr bekannt gegeben wurde, wird dieses Jahr tatsächlich die Show moderieren.übernehmen die Moderation und dazu kommt die YouTuberin NikkieTutorials ), die die Show online moderiert.

ESC 2021 Corona: Beschränkungen und Änderungen

Die Veranstalter des „Eurovision Song Contest“ 2021 möchten trotz der Corona-Pandemie ein möglichst authentisches Erlebnis schaffen. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat bekannt gegeben, dass bis zu 3.500 Fans pro Show in der Ahoy Arena dabei sein können – allerdings stets unter Vorbehalt, da sich die Corona-Lage vor der Show natürlich jederzeit ändern kann.

Die niederländische Regierung habe zugesichert, „dass alle Künstler und Delegationen in die Niederlande einreisen können.“ Falls ein Land nicht anreisen könne, werden die Beiträge aufgezeichnet und dann ausgestrahlt. Australien hat sich für diese Variante entschieden und wird als erste Land sein, dass nicht live teilnimmt.

ESC 2021 heute im TV: Die Live-Übertragung im Überblick

Erste wiederholt am Tag vor dem Finale, also am 21.05.2021 um 23:45 Uhr noch einmal den Eurovision Song Contest aus Düsseldorf von 2011. Außerdem gibt es auf ESC 2021. Daswiederholt am Tag vor dem, also am 21.05.2021 um 23:45 Uhr noch einmal den Eurovision Song Contest ausvon 2011. Außerdem gibt es auf eurovison.de und in der ARD Mediathek einen großen Schwerpunkt rund um den

Die kommenden ESC-Sendungen im Überblick:

18.05.2021 21.00 - 23.00 Uhr „ESC 2021 - 1. Halbfinale“ bei ONE

20.05.2021 21.00 - 23.00 Uhr „ESC 2021 - 2. Halbfinale“ bei ONE

21.05.2021 23.45 - 3.13 Uhr „Eurovision Song Contest 2011“ aus Düsseldorf im Ersten

22.05.2021 19.45 - 20.15 Uhr „ESC-Finalprognose mit Alina und Stefan“ bei ONE

22.05.2021 20.15 - 21.00 Uhr „ESC - Countdown für Rotterdam“ im Ersten und bei ONE

22.05.2021 21.00 - 00.45 Uhr „Eurovision Song Contest 2021“ im Ersten, bei ONE und im Fernsehprogramm der Deutschen Welle

22.05.2021 00.45 - 01.15 Uhr „ESC - Aftershow“ im Ersten

„Countdown für Rotterdam“ und „After Show Party“ mit Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger moderiert am 22.05.2021 ab 20:15 Uhr den „Countdown für Rotterdam“ im Ersten. Dazu empfängt sie Gäste wie Jan Delay, Sarah Connor und Zoe Wees live im NDR Studio in Hamburg. Auch eine Live-Schalte zum deutschen Act Jendrik nach Rotterdam ist geplant.

Direkt im Anschluss an das ESC-Finale blickt Barbara Schöneberger mit prominenten Gästen auf die Highlights der Show und spricht in den geplanten Live-Schalten nochmals mit Jendrik und dem ESC-Kommentator Peter Urban.