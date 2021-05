Am Samstag, 22.05.2021, findet der „Eurovision Song Contest“ statt. Nachdem der internationale Musikwettbewerb im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, werden 2021 wieder „12 Points“ vergeben. Für Deutschland tritt Jendrik Sigwart an. Der Musiker hat mit seinem selbstgeschriebenen Song „I don’t feel hate“ zwei unabhängige Jurys überzeugt und reist somit in die Niederlande.

Doch wer ist der Sänger eigentlich? Wir haben euch den diesjährigen ESC-Teilnehmer im Porträt – von Freund, Geburtstag und Alter über Lieder bis Instagram.

Jendrik Sigwart Steckbrief: Alter, Geburtstag, Instagram

Name: Jendrik Sigwart

Alter: 26

Geburtstag: 27. November 1994

Sternzeichen: Schütze

Geburtsort: Hamburg

Wohnort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beruf: Singer/Songwriter

Geschwister: vier

Beziehungsstatus: vergeben

Jendrik Sigwart: Song für ESC 2021: „I don’t feel hate“

Ende Februar haben Jendrik Sigwart und der NDR offiziell den Teilnehmer-Song für den ESC 2021 vorgestellt. Der deutsche Beitrag heißt „I don't feel hate“ und ist ein fröhlicher Popsong. In dem Song, den Sigwart zusammen mit Christoph Oswald komponiert hat, geht es darum, auf Hass nicht mit Hass zu reagieren. Stattdessen solle man Mitleid mit demjenigen haben, der Hass empfindet.

Youtube Jendrik Sigwart – „I don’t feel hate“

Jendrik Sigwart: Hat er einen Freund?

Jendrik Sigwart ist schwul und vergeben. Gemeinsam mit seinem Partner Jan lebt er in Hamburg. Der 28-Jährige und der Sänger sind seit vier Jahren zusammen.

Jendrik Sigwart: Musical, Ukulele und Vorbild

Jendrik Sigwart, der mit vier Geschwistern in Hamburg aufgewachsen ist, hatte schon früh Interesse an Musik. Er begann Klavier und Geige zu spielen und absolvierte ein Studium zum Musical-Darsteller in Osnabrück. Zuletzt arbeitete er in „Berlin Berlin“ mit. Sein Lieblingsinstrument ist bis heute die Ukulele und darauf schreibt er auch seine eigenen Songs – ganz wie sein Vorbild Taylor Swift.

Die Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast ist von ihm überzeugt: „Jendrik ist durch und durch authentisch, hat eine tolle Ausstrahlung und unglaubliche Entertainment-Qualitäten“.

Jendrik Sigwart: Lieder auf YouTube

Seit 2016 hat Jendrik Sigwart einen eigenen YouTube-Account. Seit Jahren schreibt er eigene Lieder, doch auf der Plattform hat er bislang abgesehen von seinem Eurovision-Song nur einen weiteren veröffentlicht.

Youtube Jendrik Sigwart – „Dibdibidi“

ESC 2021: Halbfinale, Teilnehmer, Favoriten

