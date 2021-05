Die Corona-Zahlen auf den Malediven sind sehr hoch. Die Inzidenz auf den Malediven ist laut Johns-Hopkins-Universität aktuell die höchste weltweit.

Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen auf die Malediven und das RKI stuft den Inselstaat als Risikogebiet ein.

Einreise und Urlaub auf den Malediven sind aktuell möglich, aber erschwert.

Tiefblaues Meer, Sandstrände und Korallenriffe – das erwartet Urlauber auf den Malediven. Trotz einer sehr hohen Inzidenz auf der Inselgruppe gibt es derzeit touristische Flüge in die Hauptstadt Malé. Welche Voraussetzungen gelten für Urlauber?

Test, Quarantäne, Gesundheitserklärung: Diese Regeln gelten bei der Einreise auf die Malediven

Touristen dürfen auf die Malediven einreisen, sofern sie einen negativen und höchstens 96 Stunden alten PCR-Test vorlegen können. Außerdem müssen Einreisende innerhalb von 24 Stunden vor Reiseantritt eine elektronische Gesundheitserklärung einreichen. Außerdem wird ein Nachweis einer Buchungsbestätigung eines Resorts für die gesamte Aufenthaltsdauer benötigt. Eine Quarantänepflicht besteht nicht. Seit dem 09.05.21 werden die Malediven durch das Robert Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet eingestuft.

Gesundheitsnotstand auf den Malediven

Laut Auswärtigem Amt gilt auf den Malediven derzeit ein von der dortigen Regierung ausgerufener öffentlicher Gesundheitsnotstand. Urlauber dürfen grundsätzlich ihr gebuchtes Resort nicht verlassen. Bei geplanten Aufenthalten in mehreren Resorts kann ein sogenannter Split Stay beim maledivischen Tourismusministerium beantragt werden. Die Hauptstadt Malé und unbewohnte Inseln können von Touristen derzeit nicht besucht werden, Ausnahmen gelten für Malé für erforderliche Transitübernachtungen.

Kosten, Flugzeit, Pauschalurlaub, Wasserbungalows bei Urlaub auf den Malediven

Ein zehnstündiger Direktflug von Deutschland auf die Malediven kostet in der Regel zwischen 600 und 1100 Euro. Für die Einreise wird kein kostenpflichtiges Visum benötigt. Wie teuer die Übernachtungen sind, hängt von der Art des Hotels ab. Einen Pauschalurlaub auf den Malediven von zwei Wochen inklusive Übernachtung und Voll- oder Halbpension gibt es für 1.500 Euro. Eine Woche kostet oft gleich viel, manchmal sogar mehr. Da es auf den Malediven viele luxuriöse Hotels gibt, sind den Preisen nach oben kaum Grenzen gesetzt. Beliebt sind Wasserbungalows im Meer, die über einen Holzsteg mit der Insel verbunden sind. Auch dort werden derzeit Übernachtungen angeboten.

Ausgangssperre in der Hauptstadt

In der Inselhauptstadt Greater Malé sowie auf den Inseln Hulhumale und Villimale gilt eine Ausgangssperre zwischen 16 Uhr und 8 Uhr. Die Menschen in Greater Malé dürfen ihre Häuser in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen verlassen und benötigen hierfür eine Bewegungserlaubnis, die von der Polizei ausgestellt wird. Ausgenommen von der Ausgangssperre sind Fracht, Lieferungen und wesentliche Dienstleistungen. In Greater Malé dürfen sich außerdem nicht mehr als fünf Personen versammeln.

Malediven: Sport, Maskenpflicht, Reisen zwischen Inseln – Diese Corona-Regeln gelten

Neben der nächtlichen Ausgangssperre in Greater Malé sind auf den Malediven weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. In öffentlichen Räumen gilt außer beim Sport eine generelle Maskenpflicht. Von Mitternacht bis 4 Uhr müssen alle Fahrzeuge stillstehen. Zwischen den Inseln darf weiterhin nur aus triftigen Gründen gereist werden. Hierfür bedarf es im Vorfeld einer Genehmigung.

Corona Fallzahlen Malediven: Sieben-Tage-Inzidenz liegt über 2000

Auf den Malediven ist die Corona-Inzidenz sehr hoch. So sehen die Zahlen laut Johns Hopkins Universität aus (Stand 26. Mai):

7-Tage-Inzidenz: 2020,9

Neuinfektionen: 1.004

Neue Todesfälle: 5

Todesfälle: 144

Einwohner: 540.452

Tourismus als Wirtschaftsfaktor auf den Malediven

Ein Viertel des gesamten BIP der Malediven stammt aus dem Tourismus. Doch laut der Nichtregierungsorganisation „ Tourism Watch “ profitierten insgesamt nur wenige Einwohner von der Zunahme des Tourismus, während die Mehrheit der Bevölkerung im Vergleich dazu ärmer geworden sei, weil andere Wirtschaftszweige geschwächt wurden.

Rückreise nach Deutschland aus dem Ausland: Das gilt für die Einreise

Weiterhin gelten in Deutschland Einschränkungen für Reiserückkehrer. Auch wenn die Corona-Regeln für Urlauber gelockert wurden, sollte man bei der Rückreise aus dem Ausland einige Dinge beachten.

