Die Kanaren sind von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen.

Was gilt für Urlaub und Reisen auf die Kanarischen Inseln?

Neun Länder und Regionen wurden am 16.05. als Risikogebiete eingestuft.

Mit den Kanarischen Inseln wird ein weiteres beliebtes Urlaubsziel der Deutschen ganz von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen.

Corona-Regeln Kanaren: Was gilt für Einreise und Ausreise?

Testpflicht beim Rückflug nach Deutschland gilt weiter. Die Zurückstufung hat für Touristen keine praktischen Auswirkungen mehr, da die Quarantänepflicht für von dort zurückkehrenden Urlauber mit Inkrafttreten einer neuen Einreiseverordnung bereits am Donnerstag gefallen ist. Alle Reisenden müssen vor Einreise nach Spanien online ein Online-Formular ausfüllen. Darauf wird ein QR-Code erstellt, der bei der Einreise benötigt wird. Frühestens 48 Stunden vor der Einreise auf die Kanaren kann man sich auf dem Portal registrieren. Für die Einreise aus dem spanischen Festland oder einer anderen spanischen Insel muss das Formular nicht ausgefüllt werden. Diebeim Rückflug nach Deutschland gilt weiter.

Kein Corona-Risikogebiet mehr: Auswirkungen für Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura

Trotzdem dürften sich Hoteliers und Gastronomen auf Teneriffa, Gran Canaria oder Fuerteventura über die Streichung von der Risikoliste freuen - wegen des positiven Signals. Die Infektionswellen der vergangenen Monate trafen die Tourismuswirtschaft auf den Atlantik-Inseln vor der Westküste Afrikas besonders hart, da der Winter praktisch die Hauptsaison der Region ist.

Corona auf den kanarischen Inseln: 2021 bisher 90 Prozent weniger Touristen

Nach jüngsten Zahlen des spanischen Verkehrsbüros Turespaña landeten auf den Inseln in den ersten drei Monaten des Jahres nur gut 266 000 ausländische Touristen. Das seien 90,3 Prozent weniger als im ersten Quartal 2020, als die Pandemie bereits erste negative Auswirkungen gehabt hatte. Bei den Besuchern aus Deutschland war der Rückgang mit rund 53 Prozent relativ „niedrig“. Die Zahl der britischen Touristen, auf die die Kanaren traditionell besonders angewiesen sind, ging um knapp 97 Prozent zurück. Die „Canarios“ setzen nun auf den Sommer.

Inzidenz, Corona-Zahlen, Neuinfektionen: Die Lage auf den Kanaren insgesamt

Die kanarischen Inseln sind vom Coronavirus weniger stark betroffen als Deutschland. Auf den Inseln haben sich die Infektionszahlen stabilisiert. Die 7-Tage-Inzidenz auf der spanischen Inselgruppe, bestehend aus den sieben Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Teneriffa, La Gomera, La Palma und El Hierro, liegt insgesamt bei 41,3 (Stand: 17.05.2021), die 14-Tage-Inzidenz bei 81,7. In den vergangenen sieben Tagen gab es knapp 900 Neuinfektionen auf den Kanaren.

Die Strände von Teneriffa sind bei Touristen sehr beliebt. Die Kanaren wurden am 16.05. von der Corona-Risikoliste gestrichen.

© Foto: joyanca/Pixabay

Corona Inzidenz: Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, Gran Canaria und La Gomera

Die Infektionszahlen der einzelnen Inseln unterscheiden sich aber. Hier die genauen Angaben zur Inzidenz (Stand 17.05.2021):

Lanzarote - 106,5

El Hierro - 62,8

Teneriffa - 52,6

Gran Canaria - 25,6

La Gomera - 9,2

Fuerteventura - 8,4

La Palma - 7,2

Serbien, Kosovo, Ukraine und Co. - Diese Länder und Regionen sind Risikogebiete

Vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet wurden eingestuft:

Serbien

Bosnien und Herzegowina

Kosovo

Nordmazedonien

Estland

Ukraine

Jordanien

Libanon

Palästinensische Autonomiegebiete.

Wer von dort einreist, muss nicht mehr zwingend in Quarantäne, sondern kann stattdessen bei Einreise einen negativen Test vorweisen.

