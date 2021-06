Dielockt mit rund 600 Kilometern weißem Sandstrand, glasklarem Wasser und strahlendem Sonnenschein. Auch historische Gebäude, traditionsreiche Ortschaften und faszinierende Naturparks erwarten die Touristen im Karibikstaat. Doch aufgrund dergibt es weltweit Einschränkungen in Sachen Reisen und Urlaub . Was bedeutet das für denin der Dominikanischen Republik?

Da die Corona-Zahlen in der Dominikanischen Republik noch die Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage überschreitet, stuft das Auswärtige Amt das Land weiterhin alsein. Dieaus Deutschland ist aber grundsätzlich möglich. Alle Reisenden müssen zu Ein- und Ausreisezwecken ein einheitliches elektronisches Formular ausfüllen. An den Flughäfen werden zudem verstärktedurchgeführt. Reisende sind verpflichtet, an diesen Verfahren mitzuwirken. Sollte der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestehen, muss der Betreffende seine Kontaktdaten hinterlassen und sich in Quarantäne begeben.