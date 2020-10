Corona in NRW: Corona-Zahlen in Hamm weiter hoch

Mit 74,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weist die Stadt Hamm einen 7-Tage-Inzidenz-Wert über dem Grenzwert auf. (Stand 9.10, 0.00 Uhr). Allerdings sind die Zahlen längst nicht so hoch wie noch vor Wochen. Die Stadt meldete am Sonntag (Stand 4.10., 12 Uhr) einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 105.

Die Stadt Hamm hat strenge Regeln eingeführt, um die Corona-Infektionen in der Stadt zu begrenzen. Das sind die Regeln im einzelnen:

Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.

An weiterführenden Schulen gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht.

An Grundschulen gilt eine Maskenpflicht auf den Gängen und dem Gelände.

Für private Feiern muss ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen spätestens drei Tage vor der Veranstaltung eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Hamm eingeholt werden.

Bei Sportveranstaltungen dürfen ab sofort maximal 150 Zuschauer zugelassen werden.

Corona in NRW: Remscheid neben Hamm zweiter Hotspot in Nordrhein-Westfalen

Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt überschreitet bereits seit mehreren Wochen immer wieder den Grenzwert. Die Stadt empfiehlt Bürgern in der Öffentlichkeit, im gesamten Stadtgebiet Alltagsmasken zu tragen. Schulsport darf bis zu den Herbstferien nun nicht mehr in der Halle stattfinden. Großveranstaltungen mit mehr als 300 Personen werden nicht mehr genehmigt. 50,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 9. Oktober) zählt die Stadt Remscheid. Damit ist sie der zweitein Nordrhein-Westfalen. Die Stadt überschreitet bereits seit mehreren Wochen immer wieder den Grenzwert. Die Stadt empfiehlt Bürgern in der Öffentlichkeit, im gesamten Stadtgebietzu tragen. Schulsport darf bis zu den Herbstferien nun nicht mehr in der Halle stattfinden. Großveranstaltungen mit mehr alswerden nicht mehr genehmigt.

Corona in NRW: Stadt Hagen sprengt als dritte Stadt den Grenzwert

Auch die Stadt Hagen hat am Mittwoch den Grenzwert für Neuinfektionen überschritten. Dort lag die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben der Stadt bei 55,6. Das RKI meldete am Freitag einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 49,8 - also leicht unter der kritischen Marke. Um die rasant steigende Zahl an Neuinfektionen einzudämmen, haben die Verantwortlichen neue Einschränkungen beschlossen. So gelten nun in Hagen scharfe Kontaktbeschränkungen und eine Obergrenze von Teilnehmern bei privaten Feiern

Corona in NRW: Wuppertal überschreitet Grenzwert

Mit Wuppertal hat eine weitere Stadt in Nordrhein-Westfalen den Grenzwert für Neuinfektionen überschritten. Dort lag am Mittwoch die 7-Tage-Inzidenz nach Medienberichten über 50. Das RKI meldete am Freitag einen Wert von 46,5.

Coronavirus Herne: Stadt wird am Freitag Corona-Hotspot in NRW

Die Stadt Herne ist am Freitag eine der drei Städte in NRW, die über der kritischen Marke für Neuinfektionen liegen. Mit einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von 56,2 hat die Stadt den Grenzwert gerissen.

Coronavirus Unna: Kreis wird zum innerdeutschen Risikogebiet

Ein weiterer Kreis in Nordrhein-Westfalen hat den Grenzwert für Neuinfektionen überschritten. In Unna liegt die 7-Tage-Inzidenz über 50. Das teilte der Kreis mit.

Corona in Berlin: Vier Bezirke über Grenzwert für Infektionen mit Coronavirus

In Berlin ist die Corona-Ampel bei einem Wert von 52,8 am Freitag auf Rot. In vier Bezirken wird der Grenzwert überschritten.

Das RKI meldete am Freitag vier Bezirke über dem Grenzwert von 50. Diese Bezirke sprengen laut RKI den Grenzwert (Stand 9.10., 0:00 Uhr):

In Friedrichshain-Kreuzberg liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 58,9.

Auch Berlin-Mitte hat den Grenzwert mit einer 7-Tage-Inzidenz von 73,8 überschritten.

In Neukölln sind die Zahlen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 133 die höchsten in ganz Deutschland.

Tempelhof-Schöneberg liegt mit 66,7 deutlich über dem Grenzwert.

Die Stadt hat auf die steigenden Zahlen bereits in der vergangenen Woche mit Einschränkungen reagiert. Diese wurden nochmals verschärft.

Corona in Niedersachsen: Kreis Vechta überschreitet Grenzwert

Grenzwert von einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Mit 57,4 liegt der Wert am Freitag laut RKI deutlich über 50. Der Landkreis Vechta meldete mit 58,04 sogar eine höhere Zahl (Stand 4.10.). Die hohen Fallzahlen sind auf einen Corona.Ausbruch in einem Pflegeheim zurückzuführen. In einem Pflegeheim der St. Hedwig-Stiftung in Vechta sind nach Informationen des Kreises 31 Bewohner und 19 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher sind dort allerdings keine neuen Regeln beschlossen worden, weil das Infektionsgeschehen klar abgrenzbar ist. Nachdem sich die Corona-Lage im Kreis Cloppenburg wieder beruhigt hat, überschreitet nun der Nachbarkreis denvon einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Mit 57,4 liegt der Wert am Freitag laut RKI deutlich über 50. Dermeldete mit 58,04 sogar eine höhere Zahl (Stand 4.10.). Die hohen Fallzahlen sind auf einen Corona.Ausbruch in einemzurückzuführen. In einem Pflegeheim der St. Hedwig-Stiftung in Vechta sind nach Informationen des Kreises 31 Bewohner und 19 Mitarbeiter mit deminfiziert. Bisher sind dort allerdings keine neuen Regeln beschlossen worden, weil das Infektionsgeschehen klar abgrenzbar ist.

In Niedersachsen gibt es einen Hotspot: Im Kreis Vechta steigen die Zahlen.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Corona in Niedersachsen: Ausbruch in Schlachthof im Emsland

In Sögel (Niedersachsen) haben sich 81 Mitarbeiter des Schlachthofs Weidemark mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl ist über das Wochenende gestiegen, am Freitag wurde noch von 36 infizierten Mitarbeitern berichtet. Alle Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, teilte der Landkreis Emsland mit.

Coronavirus Niedersachsen: Kreis Wesermarsch überschreitet Grenzwert

Wesermarsch hat nach Emsland und Vechta ein weiterer Kreis in Niedersachsen den Grenzwert für Neuinfektionen gerissen. Mithat nach Emsland und Vechta ein weiterer Kreis in Niedersachsen den Grenzwert für Neuinfektionen gerissen. Die 7-Tage-Inzidenz lag nach Angaben der niedersächsischen Landesregierung am Donnerstag bei 56,4. Besonders eine Gemeinde ist betroffen.

Die Corona-Zahlen steigen in vielen Regionen Niedersachsens stark an. Die Stadt Delmenhorst liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 47,7 knapp unter dem Grenzwert. Im Kreis Oldenburg liegt der Wert bei 43,5.

Corona in BW: Landkreis Esslingen überschreitet Vorwarnstufe

Die 7-Tage-Inzidenz hat im Kreis Esslingen am Montag einen kritischen Wert überschritten. Sie liegt mit 54,6 am Freitag mittlerweile über dem Grenzwert von 50. Der Kreis reagiert auf das Überschreiten des Grenzwerts mit einer Verschärfung der Maßnahmen.

Corona in BW: In Stuttgart gelten neue Regeln

Nachdem der Kreis Esslingen die Vorwarnstufe erreicht hat, erreichen nun auch in Stuttgart die Neuinfektionen den kritischen Wert. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 43,7. Ab Freitag gelten neue Einschränkungen.

Corona in Hessen: Frankfurt kratzt an 7-Tage-Inzidenz von 50

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Frankfurt liegt über dem Grenzwert für Einschränkungen. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 55,9. Am Dienstag tritt der Krisenstab zusammen, um neue Maßnahmen gegen das Infektionsgeschehen zu beschließen.

Corona in Bremen: Neuinfektionen mit Coronavirus über Grenzwert

Lange lagen die Corona-Hotspots vor allem im Süden Deutschlands. Doch nun sprengt auch Bremen am Grenzwert für Neuinfektionen. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz dort bei 63,1. Das Land hat deshalb neue Maßnahmen beschlossen.

Schule, Kita, Kontaktverbot: Diese Corona-Regeln gelten in den Bundesländern

Die Corona-Regeln sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Private Feiern, Schule, Kita, Kontaktbestimmungen, Demos, Maskenpflicht und Bußgelder.