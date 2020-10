Hamm und Remscheid hat mit Hagen eine weitere Stadt in Neuinfektionen mit dem Nachundhat mit Hagen eine weitere Stadt in Nordrhein-Westfalen den Grenzwert fürmit dem Coronavirus gesprengt. Damit gibt es nun drei Corona-Hotspots in NRW. Die Stadt reagiert mit Einschränkungen.

Corona in Hagen: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz laut Stadt

43 bestätigte Neuinfektionen in der Stadt Hagen gegeben. Damit überschreitet die Stadt den Seit Dienstag hat esin der Stadt Hagen gegeben. Damit überschreitet die Stadt den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert lag am Mittwoch bei 55,6. Das entspricht in Hagen 105 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. „Das ist eine sehr ernstzunehmende Entwicklung. Unsere Aufgabe ist es, schnell und konsequent zu handeln, um die steigenden Infektionszahlen abzuwenden. Dafür ist jede Hagenerin und jeder Hagener gefragt: Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und halten Sie sich bitte an unsere neuen Regeln!“, sagt Oberbürgermeister und Krisenstabsleiter Erik O. Schulz

Corona Zahlen Hagen: So viele Neuinfektionen gibt es laut RKI

Das Robert Koch Institut in Berlin meldete am Mittwoch in seinem Dashboard einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 47,7. Die Zahlen weichen aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung der Daten von denen der Stadt ab.

So sehen die Zahlen für Hagen im Detail aus (Stand 7.10., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 875

Zahl der Neuinfektionen: 28

Zahl der Toten: 14

7-Tage-Inzidenz: 47,7

Fälle pro 100.000 Einwohner: 463,4

Corona Regeln Hagen: Stadt verschärft Kontaktbeschränkungen

Auf die rapide ansteigenden Corona-Zahlen hat die Stadt Hagen mit der Verschärfung der Corona-Regeln reagiert. Das gilt ab Mittwoch in Hagen:

Kontaktbeschränkungen: In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal fünf Personen aus mehreren Haushalten treffen. Ausnahmen gelten für Verwandte.

Private Feiern: Private Feiern außerhalb der Wohnung haben ab Mittwoch eine Teilnehmer-Obergrenze von 25 Personen. Bei einer Gruppengröße von über fünf Personen gilt eine Anzeigepflicht. Übersteigt die Größe der Gruppe zehn Personen muss die Feier genehmigt werden.

Maskenpflicht in Kitas: Erwachsene müssen in Kitas eine Maske tragen.

Maskenpflicht in der Schule: Für weiterführende Schulen gilt eine Maskenpflicht im Unterricht, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Sportveranstaltungen: Sportveranstaltungen dürfen nur mit maximal 150 Zuschauern stattfinden.

Kulturveranstaltungen: Die Zuschauerzahl bei Kulturveranstaltungen wird auf 200 begrenzt.

Corona-Hotspots NRW: Hamm, Remscheid und Hagen sprengen Grenzwerte